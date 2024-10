Oktoberfest in Friesenheim: Mehr als 900 Menschen feiern mit

1 Musikalisch eingeheizt hat unter anderem die 20-köpfige Band „Filter Länder“. Foto: Bohnert-Seidel

Das zehnte Oktoberfest des Musikvereins Friesenheim in der Sternenberghalle erwies sich als Besuchermagnet. Bei bester Laune feierten die Menschen aus der Region in Lederhosen und Dirndln. Eingeheizt hatten unter anderem die „Filter Länder“.









Link kopiert



Die Friesenheimer brauchten am Samstag weder nach Stuttgart noch nach München reisen: Der Musikverein Friesenheim hatte zu seinem zehnten Oktoberfest eingeladen. Zuhauf strömten die Gäste in die Sternenberghalle, die für 900 Gäste bestuhlt war. Als der Platz knapp wurde, halfen sich Gäste selbst und machten aus den Sitzbankgarnituren in den hinteren Reihen Stehtische. An den Tischen wurde getanzt und gefeiert. Wie viele Kilometer Laufleistung am Ende die knapp 50 Helfer vor und hinter der Theke zurückgelegt haben, lässt sich nicht errechnen, dürfte aber so manchen Halbmarathon ergeben. Aber auch bei den Helfern war die Stimmung rundum gut. Immerhin zählt das Oktoberfest zu den Haupteinnahmequellen des Vereins, neben Mitgliedsbeiträgen und dem Hock am 1. Mai. Im Übermaß lief das Oktoberfestbier aus dem Zapfhahn und die Mitglieder im Musikverein hatten alle Hände voll zu tun.