Bayerisches Flair in der Festhalle am Wochenende

1 O’zapft war am Wochenende in Erlaheim. Foto: Schreiber

Das 18. Oktoberfest in der Festhalle Erlaheim war wieder ein voller Erfolg. Verschiedene Musikvereine sorgten für Bierzeltstimmung wie auf der echten Wiesn.









„O’zapft is!“ – so lautete zu Recht das Motto am Samstag in der Festhalle in Erlaheim. Eine Festhalle, blau und weiß geschmückt, ein original bayerischer Biergarten, und viele bestens gelaunte Besucher, die in die Festhalle nach Erlaheim zum 18. Oktoberfest kamen.