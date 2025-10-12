Oktoberfest in Bad Wildbad: Zünftige Tracht und tosende Partystimmung

Auch Bad Wildbad kann offenbar Oktoberfest: Alle zwei Jahre lädt die Stadtkapelle zu ihrer eigenen Version des beliebten Herbstfestes. Dabei wird kräftig gefeiert.
Schon in der S-Bahn Richtung Bad Wildbad war zu erahnen, dass Großes in der Kurstadt auf die Fahrgäste warten würde: Dutzende Damen in feinen Dirndln und Männer in zünftigen Lederhosen stiegen ein und verbreiteten gute Laune. Denn alle zwei Jahre veranstaltet der Musikverein Bad Wildbad in der Trinkhalle sein Oktoberfest, das auch diesen Samstagabend zum echten Publikumsmagneten wurde.