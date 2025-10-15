Oktoberfest gesperrt: Leiche nach Großbrand in München identifiziert

2 Am Tag nach dem Großbrand wurde eine Leiche aus dem Haus geborgen. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Am 1. Oktober war München im Ausnahmezustand. Der Brand eines Hauses mit Sprengfallen sorgte für Aufregung, das Oktoberfest wurde gesperrt. Auch eine Leiche wurde entdeckt. Nun ist die Identität klar.







München - Bei der Leiche, die nach einem Großbrand und Explosionen in einem Münchner Wohnhaus geborgen wurde, handelt es sich um den Vater des Tatverdächtigen. Das habe die Obduktion ergeben, teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums München der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Zur Todesursache machte sie zunächst keine Angaben.