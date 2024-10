Oktoberfest des MV Dobel: Kurhaus wird zum stimmungsvollen Festzelt

1 Das Kurhaus war rappelvoll beim Oktoberfest des Musikvereins Dobel. Foto: Sabine Zoller

Das Oktoberfest des Musikvereins Dobel wurde zu einem vollen Erfolg: Mit einem ausverkauften Haus, mitreißender Musik und einer unvergleichlichen Stimmung feierten die Besucher ausgelassen.









Link kopiert



Das Oktoberfest des Dobler Musikvereins hat am Samstagabend das Kurhaus in ein stimmungsvolles Festzelt verwandelt, das der Atmosphäre auf dem Cannstatter Wasen in nichts nachstand. Mit einem ausverkauften Haus, mitreißender Musik und einer unvergleichlichen Stimmung feierten die Besucher ausgelassen und genossen ein Fest, das den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft eindrucksvoll demonstrierte.