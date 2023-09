O’zapft is! Am 16. September fiel in München der Startschuss für das Oktoberfest. Das ließen sich auch viele Promis nicht entgehen. Wir zeigen euch die schönsten Dirndl-Looks.

Es ist wieder soweit! Am Wochenende ist das Oktoberfest gestartet und hat Tausende Besucher auf die Theresienwiese gelockt. Unter ihnen waren auch viele prominente Gesichter zu sehen. Und die wissen am besten, dass neben Brezen und Bier auf der Wiesn vor allem eines nicht fehlen darf: Der perfekte Look! Für den haben sich die Promis am ersten Oktoberfest-Wochenende ganz schön in Schale geworfen und stolz in ihren Trachten posiert.

So zeigten sich sowohl die Fitness-Influencerin Sophia Thiel als auch Lilly Becker und Alessandra Meyer-Wölden in einem dunkelblauen Dirndl mit Spitze. Auch dunkel und elegant unterwegs war Model Sarah Brandner in ihrem Look in Schwarz. Simone Ballack setzte hingegen auf viel Farbe und trug ein Dirndl in einem knalligen Barbie-Pink.

Auch internationale Stars waren da

Farbenfroh, aber etwas dezenter sah es bei Annemarie Carpendale aus. Die Moderatorin trug eine Kombination aus Orange mit Grau und weißer Spitze. Neben Influencern und Models waren am Wochenende auch Schlagerstars wie Florian Silbereisen und Andreas Gabalier auf der Wiesn unterwegs. Die haben sich auch ganz traditionell in Lederhosen und Hemd gezeigt. Doch nicht nur deutsche Promis wurden gesichtet: Das Topmodel Elsa Hosk besuchte in einem cremefarbenen Dirndl das Douglas Event.

Doch auch in den letzten Jahren zeigten sich viele Promis – in teils ganz besonderen Looks. Ob schwarze Spitzenbluse, knallrotes oder gar goldfarbenes Dirndl. Langweilig sah es nie aus:

In diesem Jahr wird bis zum 10. Oktober auf der Wiesn gefeiert. Es bleibt spannend, wer dort noch auftauchen wird und welche Looks wir noch zu sehen bekommen.