Okidorf und mehr: Das ist in den Sommerferien in Oberndorf geboten

Der Sommer kann kommen: Ein spannendes Ferienprogramm bieten auch in diesem Jahr das Kinder- und Jugendbüro (KiJu), viele Vereine und andere Veranstalter.
Im Zeitraum vom 31. Juli bis zum 11. September bieten ortsansässige Vereine und Institutionen zusammen mit dem KiJu einige Highlights an, um die Sommerferien der Kinder abwechslungsreich zu gestalten. Ob Spiel-, Sport-, naturverbundene oder Kreativangebote: Auch 2026 soll wieder für jeden was dabei sein. Die Kinder haben die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche einfach mal reinzuschnuppern.