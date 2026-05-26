Okidorf und mehr: Das ist in den Sommerferien in Oberndorf geboten

Der Sommer kann kommen: Ein spannendes Ferienprogramm bieten auch in diesem Jahr das Kinder- und Jugendbüro (KiJu), viele Vereine und andere Veranstalter.

Im Zeitraum vom 31. Juli bis zum 11. September bieten ortsansässige Vereine und Institutionen zusammen mit dem KiJu einige Highlights an, um die Sommerferien der Kinder abwechslungsreich zu gestalten. Ob Spiel-, Sport-, naturverbundene oder Kreativangebote: Auch 2026 soll wieder für jeden was dabei sein. Die Kinder haben die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche einfach mal reinzuschnuppern.

Ein Highlight: das Okidorf Ein besonderes Highlight wird die Kinderspielstadt Okidorf sein. Vom 17. bis zum 22. August geht es auf dem Schulgelände des Schulverbunds und des Gymnasiums für Kinder zwischen acht und 13 Jahren bunt zu.

Die Oberndorfer Kinderspielstadt gliedert sich in vier große Bereiche mit rund 25 Arbeitsbereichen. Die Kinderspielstadt greift die Strukturen einer echten Stadt auf.

So gibt es einen Produktionsbereich, in dem zum Beispiel in der Schreinerei, Schmuckwerkstatt oder in der Lichterwerkstatt Ware hergestellt wird, die dann wiederum mit den selbstverdienten Okis – die Währung im Okidorf – erstanden werden kann. Im Bereich der Dienstleistung sind Arbeitsstellen wie die Zeitung, das Okidorf-Fernsehen, Krankenhaus, Feuerwehr und vieles mehr angesiedelt. Im Freizeit- und Kulturbereich gibt es einen Zirkus, eine Eventagentur und einen Freizeitpark.

Wie in einer echten Stadt

Wie in einer echten Stadt darf auch die Verwaltung nicht fehlen. Im Rathaus werden zum Beispiel die Wahlen zum Bürgermeister und zur Bürgermeisterin sowie die Stadtratswahlen vorbereitet. Das Arbeitsamt koordiniert die Stellenvergabe. Bei der Bank hat jedes Kind sein eigenes Konto mit den selbstverdienten Okis.

In diesem vereinfachten Abbild der Wirklichkeit können die Kinder den Zusammenhang von Arbeit, Produktion, Lohn, Verkauf, Kultur und Konsum erfahren sowie demokratische Prozesse erleben und mitgestalten, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Oberndorf. Insgesamt 60 Betreuer unterstützen die Kinder in ihrem Tun.

Die Anmeldung

Die Anmeldung ist dieses Jahr wieder online möglich. Unter www.junges-oberndorf.de findet man unter „Sommerspass“ die Ferienangebote, zu denen man sich anmelden muss. Zum Programm zählen beispielsweise Go-Kart-Fahren, Klettern, Angebote mit Tieren und in der Natur, Selbstbehauptung und vieles mehr.

Für die Kinderspielstadt Okidorf und das Ferienprogramm gibt es zwei unterschiedliche Anmeldefristen. Bis zum 28. Juni ist die Anmeldung zur Kinderspielstadt und bis zum 26. Juli die Anmeldung zu den anderen Angeboten möglich.

Die Stadtverwaltung weist außerdem darauf hin: „Der Platz zu einem Angebot ist erst nach der Zusendung des Teilnehmerausweises sicher“.