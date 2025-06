Zur Hauptversammlung des Vereins OJA- offene Jugendarbeit Oberndorf wurden die Mitglieder dieses Jahr in den Jugendtreff in der Linde13 eingeladen.

Der erste Vorstand, Pierre Wurster, gab einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr. Im Jahr 2024 herrschte in fast allen selbstverwalteten Jugendclubs reger Betrieb. Die Jugendclubs haben eigene Veranstaltungen durchgeführt und haben sich auch bei Aktionen und Festen in ihren jeweiligen Ortschaften beteiligt.

Lesen Sie auch

Besonderes Engagement hat der Jugendclub Altes Badhaus Beffendorf gezeigt. In einer großen Gemeinschaftsaktion wurden gleich die ganze Fassade und die Fenster des Hauses, indem der JC beheimatet ist, renoviert und neu gestrichen.

Nach dem Überblick erfolgten kurze Berichte aus den einzelnen Jugendclubs. In Aistaig wurden einige Feste gestemmt und auch bei dorfinternen Veranstaltungen ist die Jugend aktiv. Für alle zwischen 14 und 99 Jahren ist am Samstag, 5. Juli ein Minispielfeldturnier in Aistaig bei der Halle geplant.

Partys und Feste werden organisiert

Der Jugendclub „Altes Badhaus“ läuft gut, und die jüngere Generation findet auch in den Jugendclub. Jede Menge Veranstaltungen im Jahr 2024 weisen auf eine hohe Aktivität des Beffendorfer Jugendclubs hin.

Der Bochinger Jugendclub findet an den Wochenenden immer regen Zulauf. Die jüngere Generation ist schon tatkräftig dabei und übernimmt Verantwortung. Der Jugendclub engagierte sich im Ferienprogramm BOBO. Sie veranstalteten unter anderem eine Halloweenparty und das Maifest, hatten eine Fasnetsbar und beteiligten sich an der Aktion „Saubere Landschaft“.

Der Jugendclub in Boll hat 2024 einen Freisitz gestaltet und eingeweiht.

Der Jugendclub in Hochmössingen hatte im letzten Jahr regelmäßig an den Freitagen geöffnet. Beim Ferienprogramm FIVE in Hochmössingen haben sie sich aktiv mit einer Schnitzeljagd für 35 Kinder eingebracht. Ein Generationenwechsel findet momentan statt.

Der Jugendclub Lindenhof hat auf seiner Freifläche einen Basketballkorb aufgestellt. Das Team ist momentan auf der Suche nach Jugendlichen vom Lindenhof, die Lust haben, sich einzubringen. Der Jugendclub Oberndorf in der Linde 13 hat immer wieder kleinere Events angeboten und auch beim Weihnachtsmarkt einen Stand gemacht.

Nach 18 Jahren ein neuer Vorstand

Bei der anschließenden Wahl hat sich Pierre Wurster nach 18 Jahren als Vorstand nicht erneut als erster Vorsitzender aufstellen lassen. Für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit gab es neben einem großen Dankeschön einen gut gefüllten Geschenkkorb.

Als erste Vorsitzende wurde Larissa Jackl (JC Aistaig) und als zweiter Vorsitzender Samuel Hauser (JC Bochingen) gewählt. Als Beisitzer wurden Dominic Ziegler (JC Boll), Lilli Wilke (Club 13), Benjamin Braitsch (JC Hochmössingen), Leonel Hauer (JC Altoberndorf) und Steffen Benz (JC Beffendorf) gewählt.