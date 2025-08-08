Ohrwurm «Baby Shark»: Otto als Oma, Opa und Baby in Video mit Helene Fischer

Nach langer Vorankündigung haben Otto Waalkes und Helene Fischer nun ihr Remake des Ohrwurms «Baby Shark» veröffentlicht. Im dazugehörigen Video tritt Otto in gleich drei Rollen auf.
Hamburg - Komiker-Legende Otto Waalkes (77) und Schlagerkönigin Helene Fischer (41) haben ihr Ohrwurm-Remake "Baby Shark" veröffentlicht. Fischer schiebt in dem gerade einmal anderthalb Minuten kurzen Musikvideo einen Zeichentrick-Kinderwagen, in dem ein als Baby verkleideter Otto sitzt und hin und wieder in die Hände klatscht.