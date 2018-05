Ohne Worte Sagen Sie mal, Stephanie Dannecker

Klar, wenn man in einer solchen faustballverrückten Familie aufwächst ("das waren auch meine Trainer"), ist die Karriere vorgezeichnet. Und die kann sich sehen lassen: seit 2012 Nationalspielerin, zweimalige Weltmeisterin, Europameisterin, Weltpokal- und Südamerikapokalsiegerin.

Beim TSV Calw spielt die Schlagfrau seit 2008. Mittlerweile lebt sie in Darmstadt und arbeitet an der Goethe-Universität in Frankfurt. Unter der Woche trainiert Dannecker bei ihrem Freund in der Herrenmannschaft des TSV Pfungstadt und reist übers Wochenende zum Training und den Spielen nach Calw an. n Text: Bernd Mutschler Fotos: Thomas Fritsch