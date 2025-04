Ohne Torjäger Simon Gaus: SV Winzeln verliert Verfolgerduell gegen Dotternhausen

Ohne seinen Toptorjäger Simon Gaus hat der SV Winzeln am Mittwochabend mit 1:0 gegen den SV Dotternhausen verloren. In einem chancenarmen Spiel reichte den Gästen ein Treffer, um in der Tabelle auf den zweiten Platz zu springen.

SV Winzeln – SV Dotternhausen 0:1 (0:0). Es waren nicht die allerbesten Voraussetzungen für den SV Winzeln am Mittwochabend. Denn bei ordentlich Wind und schwierigen Platzverhältnissen mussten die Gastgeber auch auf ihren verletzten Toptorjäger Simon Gaus verzichten. Er wurde schmerzlich vermisst.

Keine Großchancen in Halbzeit eins

Und so war es kaum verwunderlich, dass das Verfolgerduell in der ersten Halbzeit vor allem von der Spannung lebte. Denn Großchancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Mehr Ballbesitz hatten jedoch die Gäste aus Dotternhausen.

Wenig Höhepunkte

In Durchgang zwei wurde die Partie ausgeglichener, ohne jedoch viele spielerische Highlights parat zu haben. Beide Teams agierten viel mit langen Bällen. Richtig gefährlich wurde es jedoch lange nicht – bis zur 77. Minute.

Nico Zirn staubt ab

Dann tauchte Luca Meile auf der rechten Seite frei vor dem Winzelner Tor auf. Seinen Abschluss wehrte Schlussmann Lennard Haller noch mit dem Fuß ab, beim Abpraller hatte Nico Zirn jedoch wenig Mühe und schob den Ball ins leere Tor zum viel umjubelten 1:0-Führungstreffer.

Winzeln fehlt die Präzision

Winzeln versuchte in der Folge zwar alles, an diesem Abend fehlte jedoch im letzten Drittel oft die Präzision. So reichte den Gästen am Ende das eine Tor von Zirn, um in der Tabelle am SV Winzeln vorbeizuziehen. Dotternhausen ist damit der schärfste Verfolger von Spitzenreiter VfLMühlheim, der jedoch bei einem Spiel weniger immer noch drei Punkte Vorsprung auf den Zweiten hat.

Englische Woche geht am Donnerstag weiter

Die englische Woche im Amateurfußball geht bereits am Donnerstag weiter. In der Bezirksliga Staffel 2 empfangen die zuletzt siegreichen Sportfreunde Bitz um 18 Uhr den FV Bisingen, in Staffel 1 spielt zudem noch der TSV Benzingen gegen Heiligenzimmern.

Im Pokal geht’s ums Viertelfinale

Außerdem stehen drei Spiele im Möbel Fetzer Bezirkspokal an. Der TSV Trillingen empfängt um 18 Uhr die SpVgg Trossingen. Außerdem reist der Bezirksliga-Staffel-1-Spitzenreiter Mühlheim zum A3-Ligisten SV Renquishausen (18 Uhr). Der FSV Schwenningen bekommt mit dem Zollern-Titelverteidiger SV Rangendingen (19.30 Uhr) zu tun.