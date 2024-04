1 Am Auto von Sabine Tatu ist ein Schaden von rund 21 300 Euro entstanden. Foto: Tatu

Ein Transporter eines Paketdienstes prallt in Schiltach gegen ein Auto. Wie sich später herausstellt, ist der Paketbote mit einem unversicherten Fahrzeug unterwegs. Das hat Konsequenzen für den Fahrer und einen Subunternehmer des Paketdienstes.









Was Sabine Tatu erlebt hat, ist fast schon filmreif, wie sie selbst sagt. Wie sie gegenüber unserer Redaktion schildert, hat sich am 19. März Folgendes ereignet: Kurz nach 13 Uhr steigt Tatu an diesem Tag in ihr Auto, das in einer Garage in der Schenkenzeller Straße in Schiltach geparkt ist. Als sie die Straße einige Meter hinunter fährt, sieht sie einen Transporter eines Paketdienstes vor sich. Weil der Fahrer gerade Pakete ausliefert und die Straße zu schmal ist, um an dem Fahrzeug vorbeizufahren, wartet Tatu mit ihrem Auto dahinter.