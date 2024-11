Motorcrossfahrer flieht in Donaueschingen vor Polizei

1 Eine Polizeistreife aus Zimmern ob Rottweil wollte den Motorcrossfahrer in Donaueschingen kontrollieren. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Donaueschingen zu einer Fahrerflucht gekommen. Ein Motorcrossfahrer war ohne Kennzeichen unterwegs und entzog sich einer Polizeikontrolle.









Ohne Kennzeichen ist ein Motorcrossfahrer am Sonntag, gegen 0.30 Uhr, in Donaueschingen vor der Polizei abgehauen. Auf seiner Maschine fuhr der bislang unbekannte Fahrer laut Polizeimitteilung an einem Streifenwagen aus Zimmern ob Rottweil vorbei.