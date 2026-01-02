Ohne Führerschein unterwegs: 56-Jähriger verletzt in Ettenheim zwei Polizisten

1 Zwei Polizisten wurden von einem 56-Jährigen leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: Murat Bei einer Verkehrskontrolle in Ettenheim wehrte sich ein Mann gegen polizeiliche Maßnahmen und wurde handgreiflich.







Zu einer vorläufigen Festnahme eines 56-Jährigen, der sich aufgrund mehrerer Verstöße verantworten muss, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Ettenheim. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Demnach ergab sich bei einer Verkehrskontrolle kurz vor 23 Uhr der Verdacht, dass der Mittfünfziger unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Darüber hinaus stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, so die Polizei.