Ohne Führerschein unterwegs: 56-Jähriger verletzt in Ettenheim zwei Polizisten
1
Zwei Polizisten wurden von einem 56-Jährigen leicht verletzt. (Symbolfoto) Foto: Murat

Bei einer Verkehrskontrolle in Ettenheim wehrte sich ein Mann gegen polizeiliche Maßnahmen und wurde handgreiflich.

Zu einer vorläufigen Festnahme eines 56-Jährigen, der sich aufgrund mehrerer Verstöße verantworten muss, kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Ettenheim. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Demnach ergab sich bei einer Verkehrskontrolle kurz vor 23 Uhr der Verdacht, dass der Mittfünfziger unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Darüber hinaus stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, so die Polizei.

 

Weil sich der Autofahrer unkooperativ zeigte und sich körperlich sowie verbal heftig wehrte, wurde ihm die vorläufige Festnahme erklärt, heißt es weiter. Hierbei trugen zwei Polizeibeamten leichte Verletzungen davon.

Der Mann wurde daraufhin zu einer Blutentnahme zum Polizeirevier Lahr gebracht, wo er sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen beruhigte, sodass er auf der Straße entlassen werden konnte. Gegen ihn wird nun aufgrund von mehreren Delikten ermittelt, so die Polizei weiter.

+++ Für mehr News unserem Kanal bei WhatsApp folgen +++

 