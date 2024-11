Ohne Führerschein unterwegs: 41-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

1 Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Autofahrer unter Drogeneinfluss angetroffen. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Am frühen Donnerstagabend hat die Polizei einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Fahrer konnte aufgrund montierter Sommerreifen seine Fahrt bei den winterlichen Straßenverhältnissen nicht fortsetzen.









Ein 41-Jähriger war kurz nach 19 Uhr mit einem BMW auf der Duttenhoferstraße in Richtung Nägelesgrabenstraße in Rottweil unterwegs und musste am Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und montierten Sommerreifen gelang es den Mann nicht, seine Fahrt fortzusetzen.