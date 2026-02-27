Ohne Streiks: Bahn und GDL einigen sich bei Tarifverhandlungen

Die Tarifrunde bei der Deutschen Bahn ist ohne Warnstreiks zu Ende gegangen. Der Konzern und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich geeinigt. Details wurden zunächst nicht bekannt.
Berlin - Die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) haben nach tagelangen Tarifverhandlungen eine Einigung erzielt. Details wollen beide Seiten heute Vormittag um 11.00 Uhr vorstellen, wie sie in der Nacht mitteilten. Warnstreiks bei der Deutschen Bahn sind damit für die nächsten Monate vom Tisch.