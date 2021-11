Start am Samstag: Impfzentrum öffnet in Rottweiler Stadtmitte

Freuen sich auf die spontane Kooperation: Fabian Schüler, Jochen Scherler, Holger Haftstein und Karin Ulmschneider (von links).

Damit das Pandemie-Geschehen abgefedert werden kann, hat sich das mobile Testzentrum im Nägelesgraben mit der Ärzteschaft Rottweils zusammengeschlossen, um ein Impfzentrum zu öffnen. Ab sofort wird immer mittwochs, freitags und samstags das Vakzin von Biontech/Pfizer verimpft. Start ist am Samstag um 10 Uhr im Nägelesgraben.















Rottweil - Die Infektionszahlen schießen in die Höhe – die Ende September geschlossenen Kreisimpfzentren bleiben vorerst dicht. "Wir befinden uns in einer katastrophalen Phase der Pandemie", erklärt Jochen Scherler, Vorsitzender des ärztlichen Kreisvereins Rottweil, hinsichtlich der über 65 000 Neuinfektionen in Deutschland, die das Robert Koch Institut am Donnerstagmorgen vermeldet hat.

Es könne nur eine Devise in den kommenden Wochen geben: "Impfen, impfen und nochmal impfen", so Scherler. Deshalb hat er sich spontan mit Holger Haftstein, niedergelassener Hausarzt in Rottweil, und Karin Ulmschneider sowie Fabian Schüler vom mobilen Testzentrum im Nägelesgraben zusammengeschlossen, um kurzerhand ein Impfzentrum im Zentrum Rottweils auf die Beine zu stellen.

Verimpft wird ausschließlich Biontech

Der Startschuss fällt am kommenden Samstag, 20. November, um 10 Uhr im mobilen Testzentrum in der Nägelesgraben-Straße. Dann werden 48 Dosen des Vakzins von Biontech/Pfizer verimpft, welches auch künftig ausschließlich verwendet wird. "Ich habe mir erhofft, für die Premiere mehr Impfstoff zu bekommen", erklärt Haftstein, der aber ankündigt: "Für nächste Woche sind 500 Dosen bestellt." Das Prinzip des Impfzentrums: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Man kann sowohl ohne Anmeldung vorbeischauen oder sich online unter www.mobiles-testzentrum.com registrieren. "Wer spontan kommt, muss damit rechnen, dass nicht genügend Impfstoff da ist", betont Scherler, der für das Projekt rund 40 Ärzte aus Rottweil und Umgebung aktiviert hat, die sich je nach Schichtplan abwechseln. Mitzubringen sind zudem der Impfpass und der Krankenversicherten-Ausweis. Dann steht dem Piks nichts mehr im Wege.

"Jede Impfung hilft"

In den kommenden Wochen sollen dann jeweils mittwochs, freitags und samstags von 17 bis 20 Uhr geimpft werden. Egal ist, ob es sich um die Erst-, Zweit- oder gar bereits die Boosterimpfung handelt. "Jede Impfung hilft", wird Scherler nicht müde zu betonen. Ab der kommenden Woche sollen die Spritzen dann auch nicht mehr im mobilen Testzentrum vergeben werden. Der Impfstandort ist dann in der Höllgasse gegenüber der JVA angesiedelt. "Da haben wir mehr Platz für Impfkabinen und können auch einen Wartebereich im Warmen anbieten", erläutert Ulmschneider.

Kinder ab 12 Jahren werden geimpft

Hürden für Impfwillige gibt es keine: "Es werden alle Impfwilligen ab 12 Jahren geimpft. Wir sind auch nicht kleinlich", so Scherler. Menschen, die geboostert werden möchten, müssen nicht die sechs Monate-Frist abwarten, sondern können bereits mit Anbruch des sechsten Monates nach der Zweitimpfung vorbeikommen. Aber: Kinder bis zum Alter von 16 Jahren müssen von ihren Eltern begleitet werden.

Testzentrum behält alte Funktion

Corona-Tests werden weiterhin im mobilen Testzentrum angeboten. Eine Umstellung gibt es: Während der Impf-Zeiten werde auf dem gegenüberliegenden Parkplatz getestet. "Wir wollen Impfungen und Tests trennen und verhindern, dass potenziell infektiöse Personen mit den Impfwilligen in Kontakt kommen." Und auch für die Patienten von Holger Haftstein bleibt alles beim Alten: "Ich werde in der Praxis weiterimpfen."

Mobiles Impfteam wird angeboten

Weiter wird angeboten, dass Gemeinden in der Umgebung Rottweils das neue Impfentrum auch mobil anfordern können. Auf unbegrenzte Zeit sollen dadurch so viele Impfungen wie möglich vergeben werden. Die eingesetzten Ärzte sind indes mit ihrem Handwerk vertraut: "Viele Ärzte, die auch in den Kreisimpfzentren im Einsatz waren, sind dabei."

Ärzte brauchen Unterstützung

Mit der Kooperation von Testzentrum und Ärzten solle ein Teil der Lücke geschlossen werden, die die Schließung der Kreisimpfzentren hinterlassen hat. "Alles auf die Hausärzte und mobilen Impfteams aufzuteilen ist nicht möglich", warnt Scherler.

Er plädiert für eine Wiedereröffnung der Impfzentren. Im Gegensatz dazu erklärte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstagmorgen, dass eine Reaktivierung zu lange dauern würde und erteilte dem Wunsch eine Absage.

Düstere Prognose

Für die kommenden Wochen gibt Scherler eine düstere Prognose: Die Landesärztekammer rechnet damit, dass in zwei Wochen mehr als 1000 Intensivbetten im Land mit Corona-Patienten belegt sein werden. Gleichzeitig seien mehr als 480 000 über 60-jährige Baden-Württemberger noch nicht einmal erstgeimpft. "Wir brauchen jetzt niederschwellige Impfangebote wie das unsere", ist sich Haftstein sicher. Vielleicht dient unser spontaner Zusammenschluss als Weckruf für andere Gemeinden." Nur so könne das Land in Sachen Corona winterfest gemacht werden.