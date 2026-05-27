OHG Nagold: Wenn Lehrer zu Lebensrettern werden

Ersthelfer können in kritischen medizinischen Notfällen Leben retten. Auch am OHG Nagold gibt es sie. Doch das Normalprogramm war für einige Lehrer nicht genug.
Firmen, Schulen und andere Institutionen sind verpflichtet, Ersthelfer zu benennen, die in medizinischen Notfällen schnell eingreifen können, noch bevor Rettungsdienst und Notarzt eintreffen. Elf Kollegen des Otto-Hahn-Gymnasiums Nagold war die reguläre Ersthelferausbildung jedoch nicht genug. Sie wollten ihre Kenntnisse und Fertigkeiten erweitern, um Schülern im Schulalltag in Notfallsituationen noch besser helfen zu können.