OHG Nagold: Wenn Lehrer zu Lebensrettern werden

Ersthelfer können in kritischen medizinischen Notfällen Leben retten. Auch am OHG Nagold gibt es sie. Doch das Normalprogramm war für einige Lehrer nicht genug.

Firmen, Schulen und andere Institutionen sind verpflichtet, Ersthelfer zu benennen, die in medizinischen Notfällen schnell eingreifen können, noch bevor Rettungsdienst und Notarzt eintreffen. Elf Kollegen des Otto-Hahn-Gymnasiums Nagold war die reguläre Ersthelferausbildung jedoch nicht genug. Sie wollten ihre Kenntnisse und Fertigkeiten erweitern, um Schülern im Schulalltag in Notfallsituationen noch besser helfen zu können.

Im Rahmen einer schulinternen Ersthelferausbildung entstand daher die Idee, einen Sanitätshelferlehrgang direkt an der Schule anzubieten. Dank persönlicher Kontakte innerhalb des Kollegiums konnte der Lehrgang Anfang des Jahres gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund Karlsruhe unter der Leitung von Christoph Peukert über mehrere Tage und Nachmittage hinweg durchgeführt werden.

Ersthelfer absolvieren insgesamt 48 Einheiten

Insgesamt absolvierten die Teilnehmer 48 Unterrichtseinheiten. Vermittelt bekamen sie dabei unter anderem Inhalte aus den Bereichen Anatomie und Physiologie, Kin-dernotfälle, Wiederbelebung, Verletzungen des Bewegungsapparates sowie Störungen der Atmung, des Herzens, des Kreislaufs und des Bewusstseins. Auch die strukturierte Notfallversorgung war Bestandteil der Ausbildung.

Den Abschluss bildeten eine schriftliche sowie eine praktische Prüfung, die alle Teilnehmer erfolgreich bestanden haben. Sie ergänzen nun das bereits bestehende Team an Ersthelfern am Otto-Hahn-Gymnasium Nagold.

Schulleiter Ulrich Hamann zeigte sich erfreut über das Engagement des Kollegiums: „Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Einsatz sich unsere Kolleginnen und Kollegen über die regulären Anforderungen hinaus fortbilden. Die zusätzliche Qualifikation als Sanitätshelfer stärkt nicht nur die Sicherheit an unserer Schule, sondern zeigt auch die große Verantwortung und Fürsorge gegenüber unseren Schülern.“