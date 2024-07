Seit über 20 Jahren verleiht die Werner-Stober-Stiftung in Karlsruhe auch einen Musikpreis an Schulen in ihrer Region.

Allerdings können nur Schülerinnen und Schüler an Musik-Profilgymnasien im Regierungsbezirk Karlsruhe diesen Preis erhalten. Selbstverständlich müssen sie musikalisch leistungsfähig sein, wichtig ist aber auch Zwischenmenschliches.

Wie engagiert man sich in der Schule und außerhalb, wie tritt man Mitschülern und Lehrern gegenüber? Hilft man einfach, wenn Not am Mann ist, ohne groß zu fragen? Beide Preisträger des OHG erfüllen diese Forderungen par excellence.

In diversen Ensembles aktiv

Lea Leukam spielt seit mehr als zehn Jahren Violine und ist auch schon so lange in diversen Ensembles aktiv, nicht nur in den Chören des Gymnasiums, sondern auch seit Langem im Nagolder Jugend- und Kammerorchester – einer Kooperation zwischen Gymnasium und Musikschule.

Sie trat beim 50-jährigen Jubiläum des Otto-Hahn-Gymnasiums als erfolgreiche Moderatorin in Erscheinung. Sie organisierte und moderierte auch ein Benefizkonzert für die Vesperkirche und trat häufig bei der „Offen Bühne“ des Gymnasiums auf.

Als Bläser etwas andere Schwerpunkte

Timo Koch hat als Bläser eher andere Schwerpunkte. Genauso wie Lea Leukam, hat er Unterricht an der Nagolder Musikschule. Aber er ist auch in der Emminger Jugendkapelle und in der Trachtenkapelle aktiv. In allen Bläser-Ensembles der Schule spielt er nicht nur in führenden Stimmen, sondern leitet auch Mitschüler bläserisch an. Seit er an der Schule ist, ist er in beiden Bigbands aktiv, nicht nur als Mitspieler, sondern auch als Solist. An der Musikschule trat er immer wieder beim „Podium Junger Künstler“ auf.

Beide Preisträger sind im Leistungsfach Musik in der Klasse 11 und fallen auch dort durch sehr gute Leistungen auf.

Lea und Timo spielen Duo für Violine und Posaune

Der Preis wurde beiden im Rahmen einer Feierstunde verliehen. Diese fand in der Kleinen Kirche in Karlsruhe statt. Alle fast 20 Preisträger durften sich kurz musikalisch präsentieren.

Lea und Timo spielten intonationssicher und mit musikalischem Spielwitz ein Duo für Violine und Posaune von Johann Baptist Vanhal, einem Mozart-Zeitgenossen.

Musiklehrer Thomas Kalmbach, der zur Preisverleihung mitgereist war, freute sich riesig für die beiden.