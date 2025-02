Zum Tag der offenen Tür lädt das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule in Furtwangen am 14. Februar ein.

Viertklässler und ihre Eltern haben am Freitag, 14. Februar, die Gelegenheit, die Schule hautnah zu entdecken.

Bei einem gemeinsamen musikalischen Start um 16 Uhr werden die Grundschüler mit ihren Eltern auf die spannende Reise durch das OHG eingestimmt.

Lesen Sie auch

Die jungen Besucher erwartet eine Detektivtour, die sie gemeinsam mit Schülerpaten auf eine Entdeckerreise durch die verschiedenen Mitmachstationen des OHGs führt. Dort lüften sie an jeder Station spannende Rätsel und lernen so spielerisch das Maskottchen „Otto-Hähnchen“ und seine Welt kennen.

Gleichzeitig können sie die vielfältigen Angebote der Schule entdecken, darunter Technik, Naturwissenschaften, Musik und Sport. Auch die Arbeitsgemeinschaften (AGs) – wie Theater, Sanitätsdienst, Grappling, Modellbau und Making – stellen sich vor.

Eltern können individuell Fragen stellen

Während die Kinder die Schule erforschen, stellt die Schulleitung in einer zentralen Elterninformation die Besonderheiten der beiden Schularten und das pädagogische Konzept des OHGs vor. Anschließend erhalten die Eltern bei einer Führung durch das Schulhaus detaillierte Einblicke in den Schulalltag und können in persönlichen Gesprächen mit der Schulleitung und den Lehrkräften individuelle Fragen in entspannter Atmosphäre klären. Abgerundet wird das Programm durch die Auftritte der Bläserklassen, des Chors und der Schulband. Auch für das leibliche Wohl sorgen die Schüler, sie bieten in der Mensa Kaffee und Kuchen und weitere Speisen und Getränke an. Weitere Informationen sowie Details zur Schulanmeldung sind auf der Website des OHGs zu finden: www.ohg-furtwangen.de.