OGV Rangendingen feiert: 120 Jahre sind eine „stolze Leistung“

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Rangendingen feierte sein 120-jähriges Bestehen. Bei seiner Gründung im Jahr 1905 hatte er nurmehr 60 Mitglieder – heute sind es 288.
Mit dem Mostfest wurde am Samstag groß gefeiert. Da das Wetter mitspielte, war auch das Schaumosten ein voller Erfolg. Zunächst wurden die Äpfel gewaschen, danach zerkleinert und dann in Lagen auf der Mostpresse ausgepresst – der köstliche Süßmost konnte direkt vor Ort probiert werden. Viele Kinder halfen mit beim Mosten und trugen so zum Erfolg bei.