OGV Rangendingen feiert: 120 Jahre sind eine „stolze Leistung“

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Rangendingen feierte sein 120-jähriges Bestehen. Bei seiner Gründung im Jahr 1905 hatte er nurmehr 60 Mitglieder – heute sind es 288.

Mit dem Mostfest wurde am Samstag groß gefeiert. Da das Wetter mitspielte, war auch das Schaumosten ein voller Erfolg. Zunächst wurden die Äpfel gewaschen, danach zerkleinert und dann in Lagen auf der Mostpresse ausgepresst – der köstliche Süßmost konnte direkt vor Ort probiert werden. Viele Kinder halfen mit beim Mosten und trugen so zum Erfolg bei.

Nur wenige Meter entfernt wurden heiße Rote gebrutzelt, und dort stand der riesige Topf mit Schälripple und Kraut. Denn: Der große oder kleine Hunger konnte beim Mostfest schnell gestillt werden, auch Wurstsalat und viele Sorten Beeten wurden serviert. Renner war wie in jedem Jahr die „Ziegerbeete“ - mit Rosinen und leckerem Belag ein kulinarisches Träumchen.

Im Foyer der Halle ließ es sich gemütlich sitzen, ebenso in der Halle. Dort waren mehr als 50 verschiedene Apfelsorten ausgestellt. Für Musik sorgten die „s’ Wägele-Musikanten.“ Zum Trinken gab’s neben Süßmost, Wein oder Erfrischungsgetränken auch Most und Mostbowle.

Sechs verschiedene Mostsorten warteten auf die Gäste, die zum Fest des OGV strömten. Apfelmost-Holweger war eine der Mostsorten, zudem Schweizer Wasserbirnen-Most, Apfel-Birnenmost und auch ein Apfelmost-Eigengewächs des OGV, der „Rangendinger vom Krummbrückle“. Daneben wurden Birnensecco, Apfel-Cidre, Mostbowle sowie Köstlichkeiten aus dem Zollernalbkreis serviert.

Bürgermeister Manfred Haug und Manfred Beiter als erster Vorsitzender des OGV sprachen Grußworte. Beiter begrüßte Vertreter benachbarter Obst- und Gartenbauvereine und alle Gäste – er gab einen Rückblick auf die vergangenen 120 Jahre und einen Ausblick auf die kommenden Jahre beim OGV.

Bürgermeister Haug betonte, dass 120 Jahre Obst- und Gartenbauverein Rangendingen eine „stolze Leistung“ seien. Der OGV biete Wissen rund um Pflanzen, Ernte und rund um den Garten. „Der OGV ist nicht zuletzt ein Ort des Wissens.“

Auch heute noch sei „auf den OGV Verlass“, er sei bedeutungsvoll und wichtig für die Gemeinde. Man beschäftige sich im Verein mit dem richtigen Leben und setze sich für regionale Kreisläufe ein. „Damit kennt ihr euch aus.“

In den vergangenen Jahren habe es einen großen Zustrom von Mitgliedern gegeben. Er freue sich darüber, dass der OGV Projekte mit Schülern durchführt, denn: „Es geht nur mit Nachwuchs im Verein“, wurde erklärt. Haug betonte auch, dass „ohne unsere Vereine nicht viel im Ort passieren würde“.

Manfred Beiter als erster Vorsitzender des OGV zeigte auf, dass es anfangs darum gegangen sei, die Ernährungslage der Bevölkerung zu verbessern – so entstand der Streuobstgürtel rund um die Gemeinde. Im Jahr 1932 gab es 6570 Obstbäume in Rangendingen, etliche Jahre später waren es 12 000 Bäume. Der Trend ging in letzter Zeit weg vom Hochstamm hin zu kleinwüchsigen Bäumen. Für Manfred Beiter ist die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen wichtig. „Uns ist es wichtig, dass die Kinder wissen, woher das Obst kommt.“ Daher würden Apfelsaftaktionen in Schulen und Kindergärten realisiert.