OGV Erzingen 1912: Geischbergfest soll auch 2025 stattfinden

Die Vorsitzende Siegrid Müller gab einen kurzen Rückblick über das vergangene Vereinsjahr. Zu den festen Aufgaben des Vereins gehören unter anderem Aufbau des Krötenzaunes und Kontrolle der Krötenwanderung, Pflege des Biotops und der vereinseigenen Bäume am Geischberg, Bewertung des Erzinger Blumenschmucks und ein kleiner Mostereibetrieb.

Weiterhin soll Im Jahr 2025 das Geischbergfest am Pfingstmontag sowie eine Kräuterführung stattfinden. Mit Kindern ist im Herbst eine Schnitzeljagd mit Baumrätseln geplant. Der Verein wirkt auch an der Erzinger 800-Jahrfeier mit.

Der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Stiefel ließ im Schriftführerbericht das Vereinsjahr 2024, mit vielen Fotos unterlegt, an der Versammlung vorbeiziehen. Die Finanzchefin Marina Gröger konnte dank des gut besuchten Geischbergfestes ein Plus in der Kasse vermelden. Wie in jedem Jahr überreichte der OGV der Kirchengemeinde eine Spende zur Weiterleitung an das Kinderhilfswerk Lima.

Erzingens Ortsvorsteher Hans Wendel würdigte in seiner Ansprache die vielfältigen Verdienste des OGV, der durch seine Aktivitäten maßgeblich zur Verbesserung der Lebensgrundlagen von bedrohten Tieren und Pflanzen beiträgt und damit die Natur in und um Erzingen schützt.

Der Ortvorsteher betonte, „dass wir momentan in sehr schwierigen politischen und wirtschaftlichen Zeiten leben und dass starke Veränderungen auf uns zukommen werden. Es sei eine große Herausforderung, die Balance zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Schutz der Umwelt zu finden“.

OB Abel händigt Urkunden aus

Nach seiner Ansprache schlug er der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft und des gesamten Ausschusses vor, die von den anwesenden Mitgliedern einstimmig erteilt wurde.

Im Anschluss an die Versammlung ehrte Ortsvorsteher Wendel die Paten der öffentlichen Grünflächen. Diese Patenschaften sind eine Besonderheit von Erzingen.

Danach fand die Preisverleihung des 62. Blumenschmuckwettbewerbes statt.101 Preisträger wurden ermittelt, von denen die ersten elf mit einer, vom Oberbürgermeister Dirk Abel unterzeichneten Urkunde, ausgezeichnet wurden.