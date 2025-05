Seine Jahreshauptversammlung hat der OGV Thanheim abgehalten. Der Vorsitzende Jürgen Behring begrüßte als besondere Gäste Ulrich Ende, Vorsitzender des Kreisverbandes für Obstbau, Garten und Landschaft (KOGL), und Jens Dehner, stellvertretender Ortsvorsteher.

Behring erinnerte unter anderem an Baumschnitteinsätze im Gewann „Ebersberg“, an eine Bachputzete durch die Vereinsjugend, an eine Spende an die Hochwasseropfer in der Gemeinde in Höhe von 1300 Euro, an eine „Schnitz-Aktion“ am Schafstall oder auch an das Kesselfleischessen im Schafstall. Bei den Arbeitseinsätzen sorgte das Logistikteam um Christa und Armin Gsell mit ihren Mitstreitern Franz Beck und Stefan Hömens für die Bewirtung.

In einer Schweigeminute wurde der verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht. Schriftführer Norbert Unterricker zeigte anhand entsprechender Lichtbilder die Vereinsaktivitäten vom vergangenen Jahr.

Schafstallübernachtung mit den Kindern

Auch Termine wurden bekannt gegeben: Am 17. Mai findet eine Veranstaltung mit Kindern und Jugendlichen statt. Der Bach wird von Unrat befreit. Am 29. Juni ist der OGV auf dem Dorffest unter anderem mit dem Kreativ-Stand vertreten. Eine Schafstallübernachtung mit den Kindern ist auf den 5. und 6. Juli terminiert.

Im Juli gibt es für alle Vereinsmitglieder viermal die Gelegenheit zur Teilnahme am „Yoga am Schafstall“. Zuletzt wird im Juli eine Kinderveranstaltung bei Vereinsmitglied Tom Pfeffer angeboten. Als Imker zeigt er den Besuchern alles rund um Bienen, von der Blume bis zum Honig.

Arpad Talasi tritt als zweiter Vorsitzender zurück

Derzeit hat der Verein 209 Mitglieder. Kassenprüfer Albert Schmid bescheinigte Kassier Mario Seifer eine einwandfreie und korrekte Kassenführung. Da es keinerlei Einwände oder Vorschläge gab, wurden die OGV-Vorstandschaft sowie der Kassier einstimmig entlastet.

Arpad Talasi tritt nicht mehr an

Die Wahlen führte der KOGL-Vorsitzende Ulrich Ende durch. Zur Wahl stand das Amt des Ersten und Zweiten Vorsitzenden, des Kassiers sowie zweier Beisitzer und eines Kassenprüfers. Arpad Talasi trat als Zweiter Vorsitzender zurück, er stellte sich aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl, ebenso Franz Beck, der als Beisitzer nach 15 Jahren für dieses Amt nicht mehr kandidierte.

Zur Wahl zum zweiten Vorsitzenden stellte sich Tom Pfeffer. Er wurde einstimmig gewählt, ebenso einstimmig der Erste Vorsitzende Jürgen Behring, Kassier Mario Seifer, die Beisitzer Christa Gsell und Hagen Dehner sowie Kassenprüfer Albert Schmid.

Im Anschluss an die Wahl erfolgte die Mitgliederehrung. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden die Familie Heß mit Johannes, Ute, Martinus und Mathilda sowie Thorsten Ott und Judith Werni mit dem „Bronzenen LOGL-Bäumchen“ und einer Urkunde geehrt. Für fünf Jahre als Erster Vorsitzender wurde Jürgen Behring mit dem „Bronzenen LOGL-Bäumchen“ und einer Urkunde geehrt. Für 15 Jahre als Schriftführer nahm Norbert Unterricker seine Urkunde und das „Silberne LOGL-Bäumchen“ entgegen.