Zahlreiche Corona-Fälle in Horber Kindergärten und Schulen

1 Kiga Mühlen: weitere Coronafälle. Foto: Ganswind

Die Zahl der Corona-Fälle in Horb steigt erheblich (am Dienstag wurden 21 neue Fälle gemeldet) - und das hat auch mit der Entwicklung in den Kindergärten zu tun.

Kreis Freudenstadt - Im städtischen Kindergarten "Krümelburg" Mühlen sind mittlerweile laut Gesundheitsamt fünf Kinder und eine Erzieherin positiv getestet worden. Dort sei fast durchgängig die britische Mutation nachgewiesen, berichtet Landkreis-Sprecherin Sabine Eisele. Im städtischen Kindergarten Talheim meldete das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag zwei positive Fälle – ein Kind und eine Erzieherin. Die Stadtverwaltung Horb berichtet mittlerweile von sogar zwei neuen Corona-Fällen, sodass insgesamt drei Personen in Talheim betroffen sind. Einmal konnte auch hier die britische Mutation nachgewiesen werden, berichtet Eisele. "Weitere Kinder wurden abgestrichen, noch sind keine Ergebnisse da."

Im Kindergarten St. Leonhard Horb seien 29 positiv getestete Kinder und 30 Familienmitglieder, die ebenfalls positiv getestet wurden. Zum Infektionscluster hatte der Landkreis vor einigen Tagen bereits 69 Fälle gezählt. In 72 Prozent der Fälle sei die britische Mutation "mit steigender Tendenz" nachgewiesen worden. Eisele: "Es stehen noch Subtypisierungen aus."

Gesundheitsamtsleiter bezeichnet Teststrategie als "absolut vorbildlich"

Im Kindergarten Taka-Tuka-Land in Eutingen-Rohrdorf werden bisher keine neuen Infektionen gemeldet: Hier handelt es sich aktuell um ein positiv getestetes Kind mit britischer Mutation. Von 30 Kindern wurden neun Kinder abgestrichen, die Ergebnisse stehen noch aus.

An der Horber Gemeinschaftsschule gibt es bisher eine positiv getestete Schülerin in einer Lerngruppe.

Neu dazugekommen: je ein positiver Fall in der Hartranftschule und in der Falkenrealschule in Freudenstadt. "Alle K 1-Schüler werden abgestrichen."

Ein Extra-Lob gibt es für Horb von Gesundheitsamtsleiter Axel Schneider: "Er bezeichnet die Teststrategie der Stadt Horb als absolut vorbildlich", berichtet Eisele. Bei diffusem Infektionsgeschehen und hoher Viruslast sei dies die einzig richtige Strategie, um Infektionen frühzeitig zu erkennen. "Das auch vor dem Hintergrund, dass bei 55,4 Prozent der positiv getesteten Personen keine Krankheitssymptome aufgetreten sind."