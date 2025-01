Offshore-Photovoltaik: Experten sehen Forschungsbedarf für PV-Anlagen auf dem Meer

1 Für einen möglichen Einsatz von schwimmenden Photovoltaik-Anlagen auf der Nordsee ist laut Experten noch Forschung nötig. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Aus dem Wind auf der Nordsee lässt sich Strom produzieren. Aber was ist mit der Sonnenenergie? Wissenschaftler sehen Potenzial für schwimmende PV-Anlagen auf dem Meer - noch stellen sich aber Fragen.









Emden/Hamburg - Für einen möglichen Einsatz von schwimmenden Photovoltaik-Anlagen in der deutschen Nordsee ist nach Ansicht von Fachleuten noch viel Forschung notwendig. Zu klären sei etwa, wie die Materialien einer schwimmenden PV-Anlage, englisch auch Floating-PV genannt, unter den Umweltbedingungen auf dem Meer bestehen werden, sagt Bengt Jäckel, der am Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik in Halle forscht. "Anders als etwa bei einem Windrad auf See setzen Wind und Wellen bei Floating-PV das ganze System rund um die Uhr in Bewegung. Das ist etwas Neues", sagte der Wissenschaftler der Deutschen Presse-Agentur.