Ob im Homeoffice, beim Streamen von Serien und Filmen oder beim Surfen im Netz: Auf gutes Internet möchte keiner verzichten. Viele Vodafone-Kunden, die in Balingen wohnen, müssen das aber - obwohl laut dem Anbieter keine Störung vorliegt.

Balingen - "Seit Wochen habe ich kein mobiles Internet", "4G und gutes Telefonnetz wird angezeigt, aber ich habe absolut keinen Empfang", "Die Internetverbindung ist trotz 4G eine Katastrophe": Diese Nachrichten - und einige mehr - haben Balinger User unserer Redaktion über Instagram geschickt, als wir sie nach ihren Erfahrungen mit Vodafone gefragt haben. Probleme mit dem Mobilfunkanbieter sind in Balingen nichts Neues: Auch in verschiedenen Facebook-Gruppen klagen User oft über schlechtes Internet oder Netzprobleme.

Eine allgemeine Störung liege in Balingen jedoch nicht vor, wie Volker Petendorf, Konzernsprecher und Chef der Pressestelle von Vodafone Deutschland, mitteilt. Grundsätzlich sei es so, dass sich die Kunden direkt an den Kundenservice von Vodafone wenden sollten, wenn eine Störung vorliegt, erklärt der Konzernsprecher weiter. Ohne die genaue Adresse sowie Angaben zum individuellen Problem könne Vodafone sonst nicht helfen. Deshalb sei es auch nicht möglich, genaue Aussagen darüber zu äußern, warum es in Balingen vermeintlich oft zu Problemen komme.

Vodafone-Störungen oft hausgemacht

Die meisten Störungen seien ohnehin hausgemacht, so Petendorf. "Wenn man beim Staubwischen beispielsweise an den WLAN-Router kommt und ihn dabei versehentlich abschaltet oder der Router einfach falsch positioniert ist." Doch auch andere Faktoren können für Probleme verantwortlich sein. "Es gibt über 1000 verschiedene Möglichkeiten: Ein Bagger zerstört die Leitung, ein Auto fährt durch einen Unfall gegen den Verteilerkasten, Vandalismus und vieles mehr", erklärt Petendorf. Die Ursachen seien immer individuell und jeder Einzelfall müsse daher beim Kundenservice gemeldet werden. Die meisten Einschränkungen lassen sich im direkten Dialog zwischen dem Kunden und dem Kundenservice klären, so Petendorf.

Erfahrungsgemäß liege ein Großteil der Internetstörungen, die Vodafone gemeldet oder in Sozialen Medien gepostet werden, außerhalb des Verantwortungsbereichs des Netzbetreibers, teilt der Konzernsprecher weiterhin mit. Dann sei es die Aufgabe des Kunden oder seines Vermieters, für Abhilfe zu sorgen.

Balinger Netze seien sehr stabil

Der Konzernsprecher erklärt weiterhin, dass Vodafone das Kabelglasfasernetz in Balingen massiv ausgebaut habe und bereits 10.900 Haushalten Gigabit-Anschlüsse anbiete. Damit könnten 65 Prozent der Einwohner in Balingen das Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz von Vodafone nutzen. Auch die Upload-Geschwindigkeit solle bald verdoppelt werden.

Außerdem seien trotz der stetigen Nachfrage der Kunden nach höheren Geschwindigkeiten die Netze sehr stabil, so Petendorf. "Einen Netzausfall wegen Überlastung in Corona-Zeiten gab es noch nie. Wenn es zu individuellen Einschränkungen kommt, dann sind die Gründe dafür sehr vielfältig."

