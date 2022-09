3 Die Bauträger aus Stuttgart: Marc-Alexander Schatz und sein Vater Manfred Foto: Schatz Consult

Das Offizierskasino. Früher Mittelpunkt grandioser Feste, als die Soldaten noch da waren. 2012 kaufte der Immobilienunternehmer Michael Riecher (57) das Gebäude, wollte seinen Jugendtraum verwirklichen. Jetzt sollen hier insgesamt 34 Eigentumswohnungen entstehen.















Stuttgart/Horb - Michael Riechers Offizierskasino. Eigentlich wollte er es zu seinem Wohnsitz ausbauen. Unserer Redaktion sagte er 2012: "Ich habe mit dem Kasino kein Objekt gekauft, sondern ein Lebensgefühl." Schilderte, wie er es genießt, im 85 Quadratmeter großem "Wohnzimmer" mit 5,50 Meter Decke Musik zu hören. Den Park mit seinen 15 Kastanien und Bergahornen.

Sein Freund Eden Volohonsky: "Als Michael die Diagnose mit seiner Lungenkrankheit bekam, legte er den Umbau auf Eis. Weil er keine Kraft mehr hatte, das denkmalgeschützte Objekt allein nach seinen Vorstellungen zu gestalten."

Nach dem Riecher-Mord verkaufen Erben das Objekt

2018 der Mord an Michael Riecher in der Weikerstalstraße in Nordstetten, das Offizierskasino von den Erben verkauft. Das große, ungelöste Rätsel nach der Tat: Haben die Täter oder Komplizen das Gold von Michael Riecher mitgenommen?

Fakt ist: Die Schatz’ aus Stuttgart wollen jetzt mit acht Millionen Euro Investment Riechers letzten Schatz heben. Manfred E. Schatz aus Stuttgart: "Wir haben das Offizierskasino vor zwei Jahren zum ersten Mal gesehen. Ich war gleich begeistert – solch ein Objekt bekommt man eigentlich nie!

Schatz und sein Sohn Marc-Alexander – sie sind Bauträger. Genau wie Michael Riecher, wie der Nordstetter immer stolz erzählt hat. Bedeutet: Der Bauträger kauft alles, baut alles um und verkauft es dann. Voll auf eigenes Risiko, auf seine Verantwortung.

Die Bauträger im Porträt

Wer sind die Männer aus Stuttgart, die den letzten Schatz von Michael Riecher heben wollen? Riecher zog seine Projekte meist allein durch. 2012 erzählte er dem Schwarzwälder Boten, dass er zuletzt 137 denkmalgeschützte Wohnungen in Leipzig entwickelt, ausgebaut und verkauft hatte.

Schatz senior dagegen startete in den USA. In Florida. Manfred E. Schatz: "In der Gegend von Miami, Fort Myers, Lehigh Acres, Fort Myers Beach und Cape Coral haben wir zwischen 1979 und 1999 hier über 1000 Immobilien gebaut: Wohnungen, Häuser und für Gewerbe." 2004 dann der Wechsel nach Deutschland. Schatz junior: "Wir haben uns auf Mehrfamilienhäuser zwischen 30 und 50 Wohneinheiten spezialisiert." Er stieg 2013 in die Firma seines Vaters mit ein.

Die Vermarktung startet schon

Und jetzt soll es bald losgehen in Horb. Manfred Schatz: "Wir haben zum Vorbesitzer gesagt: Wir kaufen erst, wenn die Baugenehmigung da ist. Das war im Juli. Im August haben wir dann gekauft – und jetzt starten wir mit der Vermarktung. Jetzt fehlt uns nur noch der rote Punkt vom Rathaus in Horb."

Der Name des Projekts: "Wohnen im Naturpark". Schatz senior: "Wir werden zunächst die vier Neubauten hinstellen. Das Offizierscasino werden wir zum Schluss fertigstellen. Die Holzvertäfelung bleibt dran. Unsere Spezialfirma wird den Charme des alten Parketts erhalten – für solch ein Schmuckstück braucht man halt Zeit und Ruhe für die Sanierung. Das werden unsere Innenarchitekten ausfeilen – damit es passt und etwas ganz besonderes bleibt und wird." Schatz junior: „Im Offizierscasino sollen zehn Wohnungen entstehen. Die größte wird 182 Quadratmeter haben.“

Was mit dem beeindruckenden "Musiksaal" passiert

Und was wird mit dem beeindruckenden "Musiksaal", den Michael Riecher 2012 so genossen hat? Manfred Schatz: "Wir werden die Raumhöhe teilen. Dennoch bleiben drei Meter Raumhöhe erhalten – wir wollen ja den Charakter der Immobilie – das Schloss-artige – erhalten." Die Baugesellschaft Horb und Imbro stellen auf dem Kasernenareal nebenan fast 200 Wohneinheiten hin.

"Unser erstes Projekt mit Holzfassade"

Welche Chancen sehen die Stuttgarter in ihrer Entwicklung des "letzten Schatz von Michael Riecher?" Manfred Schatz: "Wie der Name schon sagt: Bei uns wohnt man im Park. Viel Abstand zwischen den Gebäuden. Mit alten Bäumen, von einer Mauer umgeben. Wohnungen mit bodentiefen Fenstern und teilweise Balkons. Dazu Fußbodenheizungen, Gärten, Tageslichtbäder. Das wird unser erstes Projekt mit Holzfassade – damit die Neubauten auch in den Park passen. Der Energiestandard wird KfW 55 sein."