Katharinenmarkt in Seelbach Neuer Auftakt – altes Fahrgeschäft

Der traditionelle Katharinenmarkt in Seelbacher geht am Samstag in die 569. Ausgabe. Für den historischen Auftakt hat sich die Verwaltung etwas Neues ausgedacht. Auch ein beliebte Attraktion ist auf vielfachen Wunsch wieder dabei.