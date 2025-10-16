Offizieller Amtsantritt: Grundschule Rötenberg steht neuer Rektor vor

Die dreijährige Vakanz hat endlich ein Ende. Seit Beginn des neuen Schuljahres hat Ken Laudor die Rektorenstelle der Grundschule Rötenberg übernommen und tritt nun offiziell an.
Mit sprichwörtlich fliegenden Fahnen eröffneten die Grundschüler die Einsetzungsfeier des neuen Schulleiters in der Mehrzweckhalle und umrahmten sie im weiteren Verlauf mit musikalischen und tänzerischen Beiträgen. Neben vielen Eltern waren auch Gemeinderäte, Vereinsvertreter, ehemalige Rektoren sowie das aktuelle Lehrerkollegium präsent.