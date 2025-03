Wahl des Haslacher Bürgermeisters: So präsentierten sich die Bewerber bei der Kandidatenvorstellung

So präsentierten sich die Bewerber bei der Kandidatenvorstellung

1 Das Interesse seitens der Haslacher war riesengroß, fast jeder Platz in der Halle belegt. Foto: Reinhard

Wer soll als Bürgermeister die kommenden acht Jahre die Geschicke Haslachs lenken? Mit dieser Frage kamen die Einwohner zur Kandidatenvorstellung in die Stadthalle. Die Bewerber Philipp Saar und Armin Hansmann machten beide eine gute Figur.









Mit den beiden Bewerbern, dem Amtsinhaber Philipp Saar und seinem Herausforderer Armin Hansmann, haben die Haslacher am Sonntag, 16. März, eine echte Wahl. Beide Kandidaten stellten sich am gestrigen Montagabend den Fragen ihrer potenziellen Wähler. Zuvor hatte jeder Gelegenheit, sich in einem 15-minütigen Redebeitrag vorzustellen.