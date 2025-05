Offizielle Übergabe: Anlage in Ettenheim steht ab sofort für Skater bereit

1 Zahlreiche Kinder und Jugendliche testeten am Eröffnungstag gleich einmal die Anlage. Foto: Hiller Mit Begeisterung wurde am Samstag die neue Skate-Anlage auf den Espen vor allem von der Jugend aber auch vielen Älteren in Betrieb genommen.







Vor 25 Jahren wurde, erinnerte Bürgermeister Bruno Metz, an dieser Stelle die erste Skate-Anlage errichtet, schon damals im Dialog mit der Jugend, die sich diese, statt dem von der Stadt vorgesehenen Bolzplatz, wünschte. Sie sei „in die Jahre gekommen“ und so war seitens der engagierten Jugend schon vor fünf Jahren die Forderung nach einer neuen Anlage an die Stadt herangetragen worden, weil die alte Anlage nicht nur abgenutzt, sondern auch nicht mehr den Sicherheitsanforderungen entsprach. Schnell ergab sich in den Gesprächen zwischen der Stadt und den Jugendlichen, wie auch unter Berücksichtigung der Norm- und sonstigen Vorschriften, dass hier viel Geld aufgewendet werden muss. Vor allem auch deshalb, weil der gesamte Platz neu angelegt werden muss, also auch eine neue Asphaltdecke angebracht und umfangreiche Standards für Sicherheit erfüllt werden. Durch die Zusage der Regionalstiftung der Sparkasse Ortenau/Offenburg, das Vorhaben mit einer Spende in Höhe von 50 000 Euro zu bezuschussen, wurde dem Gemeinderat die Entscheidung für eine komplett neue Anlage leichter gemacht.