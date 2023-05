In Großbritannien ist ein langes royales Wochenende zu Ende gegangen. Krönung am Samstag, sonntags „Big Lunch“ und „Coronation Concert“, am Montag dann noch der Ehrenamtstag „The Big Help Out“ – das Vereinte Königreich hatte drei Tage lang ein straffes Programm. Sozusagen als letzten Akt veröffentlichte der Buckingham Palace am Montagabend die offiziellen Krönungsporträts von König Charles III., Königin Camilla und ihrer Familie.

Die königliche Familie steht für das Foto auf den Stufen des Throns im Buckingham Palace. Und erstmals kann man auf dem Bild das Alexander-McQueen-Kleid von Prinzessin Kate in ganzer Pracht sehen – bei der Krönung am Samstag in der Westminster Abbey war es zu großen Teilen von dem blau-roten Umhang des „Royal Victorian Order“ verdeckt.

Dass das langärmelige, schmal geschnittene Seidenkrepp-Kleid mit silbernen Stickereien einen V-Ausschnitt hat, verwirrte viele Modeinteressierte. Schließlich hatte es am Samstag so ausgesehen, als habe die Robe eher einen geraden, hochgeschlossenen Ausschnitt.

In den sozialen Netzwerken entwickelte sich sogleich eine Diskussion, ob das Kleid auf dem offiziellen Foto das selbe sein kann – oder ob Kate bei Sarah Burton, der Chefdesignerin von Alexander McQueen, zwei Roben für die Krönung bestellte.

Modeexperten hielten es aber für am wahrscheinlichsten, dass die Prinzessin von Wales eine Art kurzes Cape über dem Kleid trug, über dem dann der „Royal Victorian Order“-Mantel befestigt wurde.

Adleräugige Beobachter hatten auch ihre Zweifel, ob Kate am Samstag zur Krönung wirklich das„George VI Festoon Necklace“ der verstorbenen Großmutter ihres Mannes William trug. Queen Elizabeths dreireihige Kette mit 105 Edelsteinen hätte sich doch unter dem Ausschnitt deutlich abzeichnen müssen, hieß es. Für das offizielle Foto hatte die Prinzessin die Kette aber angelegt – vielleicht war ihr das Schmuckstück für den langen Tag auch einfach zu schwer.

Farblich hatten sich die Windsordamen auf ein Gesamtkonzept geeinigt: Kate, Herzogin Sophie, Prinzessin Alexandra, die Herzogin von Gloucester und natürlich Königin Camilla – alle trugen weiße Kleider mit silbernen Details. Bei der Königin kamen noch goldene Stickereien (zwei zeigten ihre Jack-Russell-Terrier) hinzu. Alle in Weiß außer einer: Prinzessin Anne trug ihre „Blues and Royals“-Uniform. Schließlich führte die 72-Jährige hoch zu Pferde die Parade von der Abbey zurück in den Palast an.