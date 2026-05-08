Offizielle Eröffnung: So sieht es in der neuen Mediathek in Ettenheim jetzt aus

Nach einer langen Bauphase ist das neue Zuhause der Stadtbücherei Ettenheim fertig. Der neue Standort bietet vom Gaming-Bereich bis zum 3D-Drucker mehr als Ausleihen und Lesen.
Weiße und grüne Wände sowie der Geruch von Büchern begrüßen einen, wenn man durch eine automatisch-öffnende Glastür die neue Ettenheimer Mediathek betritt. Wo früher eine Volksbank-Filiale war, findet sich jetzt Literatur. Die Räume sind nach der Sanierung kaum wiederzuerkennen – hell und freundlich, mit zahlreichen Sitzgelegenheiten und warmen Licht.