Offizielle Eröffnung: So sieht es in der neuen Mediathek in Ettenheim jetzt aus

Nach einer langen Bauphase ist das neue Zuhause der Stadtbücherei Ettenheim fertig. Der neue Standort bietet vom Gaming-Bereich bis zum 3D-Drucker mehr als Ausleihen und Lesen.

Weiße und grüne Wände sowie der Geruch von Büchern begrüßen einen, wenn man durch eine automatisch-öffnende Glastür die neue Ettenheimer Mediathek betritt. Wo früher eine Volksbank-Filiale war, findet sich jetzt Literatur. Die Räume sind nach der Sanierung kaum wiederzuerkennen – hell und freundlich, mit zahlreichen Sitzgelegenheiten und warmen Licht.

„Die Mediathek wird Menschen zusammenbringen und Integration unterstützen – da bin ich mir sicher“, betonte Bürgermeister Bruno Metz bei der Eröffnungsfeier am Donnerstagabend sichtlich erfreut. Bevor der neue Treffpunkt öffnen konnte, musste einiges passieren: Rund 5,6 Millionen Euro hat die Stadt investiert, nach einem geeigneten Platz für das Projekt wurde lange gesucht.

„Sieben Gebäude aus drei Jahrhunderten mussten hier irgendwie zusammengeführt werden“, erinnerte sich Metz. „Bei den Sanierungen wurden Materialien entdeckt, die man eigentlich nur aus Geschichtsbüchern kennt. In einem der Gebäude war eine Blechtunnelverkleidung, bei der wir uns gefragt haben, wie ein Statiker da seine Unterschrift drunter setzen konnte.“

Die neue Mediathek nutzt etwa ein Drittel des Gebäudes, zusätzlich wird auch die Kämmerei der Stadtverwaltung in die neuen Hallen einziehen. Vier Wohnungen wird es ebenfalls geben, die Mietverträge seien bereits unterschrieben. Metz erklärte, er habe sich lange gegen den Umzug der Kämmerei gewehrt, weil er die Verwaltung gern an einem Ort haben wollte. Aus Platzgründen sei dies aber nicht möglich gewesen.

Im obersten Stockwerk wird ein großzügiger Veranstaltungsraum entstehen, einige Einrichtungen wie die Volkshochschule finden dort ebenfalls Platz. Wenn in den oberen Etagen auch alles fertig ist, soll es Ende Juni nochmal einen Eröffnungstag geben.

Rund um die Uhr Bücher zurückgeben

Am neuen Standort gibt es fortan digitale Ausleihgeräte, bei denen man mit seinem Bibliotheksausweis rund um die Uhr Bücher zurückgeben kann. Auch andere Alltagsgegenstände können Bürger sich hier ausleihen. Aus dem alten Standort ist kein einziges Möbelstück mit umgezogen. Lediglich ein Schaukelpferd, dass sich laut Mediatheksleitung Heike Labuska immer großer Beliebtheit erfreute, ist mitgekommen.

Das Konzept der neuen Einrichtung setzt auf verschiedene Angebote, auch abseits vom klassischen Buch. So gibt es eine Gaming-Station, Brett- und Gesellschaftsspiele und einen 3D-Drucker. Ein großzügiger Kinderbereich wird auch in Zukunft die beliebten Vorlesestunden auf dem „fliegenden Teppich“ beherbergen.

In der alten Stadtbibliothek in Ettenheim waren jährlich im Schnitt etwa 44.000 Medien verliehen worden. Rund 30 Prozent der Nutzer kamen aus dem Umland der Gemeinde. „Wir schaffen hier ein Angebot, das über den Kirchturm Ettenheims hinausgeht“, erklärte Metz. „Hier werden viele Menschen zum Lesen geführt und diesen Beitrag für die Region möchten wir auch weiter leisten.“

Trotz der hohen Kosten betonte der Rathauschef, dass die Verwaltung über dieses Projekt nicht lange habe nachdenken müssen. „Bibliotheken gehören allgemein zu den am besten besuchten kulturellen Angeboten in einer Stadt – und unsere steht jetzt mitten in der Altstadt. Das ist ein schönes Zeichen des Gemeinderats, in Zeiten in denen Innenstädte immer leerer werden.“

Die Öffnungszeiten

Die neue Mediathek hat montags geschlossen. Dienstags und donnerstags hat sie von 14 bis 18 Uhr geöffnet, freitags von 14 bis 17 Uhr. Am Mittwoch und Freitag können Besucher zusätzlich am Vormittag von zehn bis zwölf Uhr die neuen Räume besuchen. An Samstagen ist die Mediathek von zehn bis 13 Uhr geöffnet.