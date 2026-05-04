Offizielle Eröffnung: Lindenplatz in Schuttern ist neu gestaltet

Zuhauf sind die Bürger in die Ortsmitte gekommen, um die Fertigstellung der Neugestaltung des Lindenplatzes zu feiern.
„Lasst uns den Lindenplatz als lebendigen Mittelpunkt unserer Gemeinschaft nutzen“, erklärte Ortsvorsteher Jürgen Silberer zur offiziellen Übergabe. Zuvor hat der Musikverein die Feierstunde musikalisch eröffnet. Dem Wunsch des Ortsvorstehers, dass der Platz von allen Generationen mit Leben gefüllt wird und als Ort der Begegnung fungiert, wurde eingehend praktiziert. Zahlreiche Schutterner haben sich gern auf den neuen Bänken zusammengesetzt.