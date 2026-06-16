Offizielle Einweihung in Ebhausen: Hort bei der Lindenrain-Schule eingeweiht

Dank Aufstockung gibt es jetzt mehr Platz in der Einrichtung in Ebhausen. Bürgermeister Volker Schuler und Hortleitung Melanie Haller übernahmen den offiziellen Akt.

Vom Zwischenpodest auf der neuen Außentreppe aus weihte Bürgermeister Volker Schuler offiziell den „aufgestockten“ Hort bei der Lindenrain-Schule in Ebhausen ein. Für die Gemeinde Ebhausen, so der Bürgermeister, war die Aufstockung des Horts, der seit 2020 besteht, eines der schönsten Projekte. Toll dabei, dass bereits die erste Erweiterung nach fünf bis sechs Jahren notwendig wurde. Eine schnelle Lösung sei gebraucht und dank des Gemeinderates und mehrerer Mitstreiter auch möglich gemacht worden. Die große Nachfrage und der Zuspruch zur Betreuung im Hort fanden mit und durch die Erweiterung eine gute Lösung. Zudem hat der Hort jetzt auch durch die stählerne Fluchttreppe seinen eigenen Zugang.

Investition von rund 400.000 Euro Außerdem lege die Gemeinde optimalen Wert auf die Betreuung der Kinder mit gutem pädagogischen Fachpersonal. Dafür überreichte er Hortleiterin Melanie Haller einen Blumengruß der Gemeinde Ebhausen. Schuler dankte außerdem Fritz Kempf vom Architekturbüro Dorner & Partner in Nagold, die auch den Umbau der Lindenrain-Schule verantworteten. Für die Aufstockung des Horts mit Küche und Fluchttreppe, in der nun zeitgleich zwei Gruppen betreut werden können, wurden rund 400.000 Euro investiert.

Unsere Empfehlung für Sie Modularer Kindergarten Kindertagesstätte Blumenwiese eingeweiht Bürgermeister Volker Schuler dankt allen Beteiligten für die Umsetzung des 1,2 Millionen Euro teuren Projekts in Ebhausen.

Hortleitung Haller freute sich über die schnelle und praktische Umsetzung dieses Projekts. Sie bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen bei den Eltern und dankte dem Team sowie den Ehemaligen.

Tag der offenen Tür

Neben der Besichtigung der neuen und bisherigen Räumlichkeiten und Einblicken in das Hortleben hatten die Gäste im Rahmen eines Nachmittags der offenen Tür mehrere Möglichkeiten. Sie konnten an den verschiedenen Aktionen im Hof teilnehmen, beispielsweise am Dosenwerfen oder am Gestalten von riesigen Seifenblasen. Der überdachte Sandkasten lud zum Spielen ein. Im Außenbereich wurde Zuckerwatte und drinnen Kaffee und Kuchen angeboten.

Anmeldungen für den Hortbesuch nimmt die Gemeinde Ebhausen oder der Hort direkt entgegen.