Offizielle Einweihung in Ebhausen: Hort bei der Lindenrain-Schule eingeweiht

Dank Aufstockung gibt es jetzt mehr Platz in der Einrichtung in Ebhausen. Bürgermeister Volker Schuler und Hortleitung Melanie Haller übernahmen den offiziellen Akt.
Vom Zwischenpodest auf der neuen Außentreppe aus weihte Bürgermeister Volker Schuler offiziell den „aufgestockten“ Hort bei der Lindenrain-Schule in Ebhausen ein. Für die Gemeinde Ebhausen, so der Bürgermeister, war die Aufstockung des Horts, der seit 2020 besteht, eines der schönsten Projekte. Toll dabei, dass bereits die erste Erweiterung nach fünf bis sechs Jahren notwendig wurde. Eine schnelle Lösung sei gebraucht und dank des Gemeinderates und mehrerer Mitstreiter auch möglich gemacht worden. Die große Nachfrage und der Zuspruch zur Betreuung im Hort fanden mit und durch die Erweiterung eine gute Lösung. Zudem hat der Hort jetzt auch durch die stählerne Fluchttreppe seinen eigenen Zugang.