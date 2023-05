Bei der offiziellen Feier begrüßte Heiko Raiber, Bauherr und Geschäftsführer von Mobex, Gäste aus Politik, Wirtschaft und Handwerk, darunter auch Landrat Helmut Riegger und Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Zudem bedankte er sich bei allen am Projekt Beteiligten für ihr Engagement und ihren Einsatz.

Mobex setzt im neuen Firmengebäude auf ein innovatives und flexibles Arbeitsumfeld für seine Mitarbeiter. Stichwort ist dabei das so genannte „Open-Space-Konzept“, bestehend aus „modernen Arbeitsansätzen, funktionalen, inspirierenden und ansprechend gestalteten Räumlichkeiten für verschiedenste Tätigkeiten, kreativen Themenwelten sowie fortschrittlichen Informations- und Kommunikationstechnologien“, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

Glas und Stahl dominieren den modernen Neubau

Glas und Stahl dominieren die transparente und zugleich moderne Architektur des Gebäudes. Als gläserner Kubus umschließt die Fassade den innenliegenden sechsgeschossigen Bürotrakt mit Platz für mehr als 100 Arbeitsplätze. Die großzügig offene Gestaltung des Neubaus am Eingang des INGparks auf dem Nagolder Eisberg erleichtert einen Raum-Mix. Meeting- und Kreativräume laden zu Besprechungen ein, die kreativ gestalteten „Breakout Areas“ in den einzelnen Etagen, ermöglichen darüber hinaus ein lockeres Miteinander. „Denn zeitgemäße Arbeitsplätze sind flexibel, offen und digital“, schreibt das Unternehmen.

Auf rund 2800 Quadratmetern stehen den Mitarbeitern nicht nur verschiedene agile Arbeitsbereiche mit hoher technischer Ausstattung zur Verfügung, sondern auch das eigenbewirtschaftete Bistro „Moxxy“ lädt zum Verweilen ein. In einem ansprechenden Ambiente bietet Mobex seinen Mitarbeitern ausgewogene Gerichte an, welche das Küchenteam täglich frisch zubereitet.

Langfristige Strategie

Seit 2000 stehe Mobex für innovative Dienstleistungen rund um Telekommunikation und Digitalisierung. „Wir sind stolz auf die dynamische Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren. Der Neubau ist Ausdruck unserer langfristig angelegten Geschäftsstrategie und zugleich ein klares Bekenntnis zu Nagold“, sagt Geschäftsführer Heiko Raiber.

Für die mehr als 80 Mitarbeiter war der Einzug Ende letzten Jahres in den „Mobex-Tower“, wie ihn Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann in seiner Rede betitelte, ein Meilenstein in der Wachstumsgeschichte der letzten Jahre und ein Zeichen für die Zukunft.

Zur Mobex-Eröffnungsfeier waren viele Gäste gekommen. Foto: Marcel Kunze

Auf einem Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten wurde das durchgängige „Open-Space-Konzept“ für alle erlebbar und bot abwechslungsreiche Ausblicke und Einblicke. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit des regen Austauschs mit den Mitarbeitern des Unternehmens während der Entdeckungstour.

Anschließend ließen sie den Abend in der „Moxxy Rooftop Bar“ - mit atemberaubendem Blick in den Nordschwarzwald - bei einem Cocktail unter musikalischer Begleitung ausklingen.