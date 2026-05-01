Offizielle Einweihung: 200 Besucher sind neugierig auf den sanierten Weiher im Bad Bellinger Kurpark

Rund sechs Jahre dauerte es von den ersten Anträgen der Gemeinde auf Fördermittel bis zur Eröffnung: Nun wurde der sanierte Kurparkweiher in Bad Bellingen offiziell eingeweiht.

47 Jahre alt war das künstlich angelegte Gewässer vor seiner Sanierung. Die Kombination aus technisch veralteten Filteranlagen und den zunehmend heißen, trockenen Sommern setzten dem „Herzstück des Kurparks“ zu, sagte Bürgermeister Carsten Vogelpohl in seiner Eröffnungsrede. Er begrüßte Sachsens Innenminister Armin Schuster, Künstlerin Ria Habets-Buijsse, Reigoldswils ehemaligen Gemeindepräsidenten Werner Schweizer, Ralph Knöller, Geschäftsführer der Firma Brucker Landschaftsbau, Gemeinderäte, Amtsleiter und Chefgärtner der Gemeinde.

„Jeden Sommer stand der Weiher kurz vor dem Umkippen“, stellte Vogelpohl im Rückblick fest. Somit sei klar gewesen, dass der Weiher neu angelegt werden müsse. Das Problem der Finanzierung löste sich im Coronajahr 2020. Um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, setzte der damalige Bundestag ein Konjunkturpaket auf. Die Förderlinie „Modellprojekt zur Klimaanpassung und Modernisierung in urbanen Räumen“ sei genau das gewesen, was die Gemeinde gebraucht hatte, sagte Vogelpohl.

1000 Fische versetzt

Der Masterplan der Landschaftsplaner faktorgrün aus Freiburg lag bereits vor, somit konnte die Gemeinde direkt einen Antrag stellen. Dennoch: „Ohne den starken Einsatz des damaligen Bundestagsabgeordneten und Innen-Obmanns Armin Schuster hätten wir diese Förderung nie erhalten“, stellte Vogelpohl fest und bedankte sich bei Sachsens heutigem Innenminister.

Es folgten behördliche Genehmigungsverfahren, Gutachten, weitere Planungen, behördliche Stellungnahmen und kontroverse Diskussionen im Gemeinderat. Im Sommer 2024 dann versetzten Mitglieder des Angelsportvereins Bad Bellingen-Bamlach-Rheinweiler im Auftrag der Gemeinde rund 1000 Fische und der Rückbau des Weihers konnte beginnen.

Blick auf die Eröffnungsfeier, im Vordergrund Ria Habets-Buijsses Skulptur „Arise“ Foto: Silke Hartenstein

Anfang 2025 vergab der Gemeinderat die Arbeiten an die Firma Brucker Landschaftsbau aus Malterdingen, im Februar 2025 begannen die Arbeiten. Verbaut wurden bisher 1,3 Millionen Euro, rund 150.000 Euro stehen noch aus. Um die Kosten im Rahmen zu halten, erarbeitete die Kurparkgärtnerei mit den Planern ein Pflanzkonzept und setzte neue Bäume, Stauden und Uferpflanzen, Bauhofmitarbeiter übernahmen Pflasterarbeiten und Wegebau rund ums Malhäusle.

Neue Skulptur

Dank kommunaler Stiftungen konnten die Skulptur „Arise“ der Bildhauerin Ria Habets- Buijsse aus Bamlach und die Senioren-Fitnessgeräte am Malhäusle finanziert werden.

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Der frühere Zufluss aus Quellwasser, den Bad Bellingens Wassermeister in den vergangenen Wochen wieder herstellte, erläuterte Vogelpohl, habe genug Schüttung zur Speisung des Wassers, zusätzlich werde Regenwasser vom Rathaus eingeleitet.

Einmal quer über den Kurparkweiher spazieren: Das taten an diesem Tag viele Besucher. Foto: Silke Hartenstein

Die Arbeiten im Kurpark gehen weiter: Kommende Woche werden die Spielgeräte des Kurparkspielplatzes abgebaut. Der neue Spielplatz soll zum Lichterfest am 25.Juli fertig gestellt sein. Bis dahin dürfte auch der eingesäte Rasen rund um den Weiher gut angewachsen sein.

Kinder können spielen

Im Anschluss führte Bauamtsleiter Marc Braun über das Gelände. Aus drei Fontänen schießt das Wasser fünf Meter hoch, an den Ufern sprudelt Wasser aus neun Quellsteinen. Am Eingang zum Kurpark fließt Wasser in einen künstlich angelegten Bachlauf, der auch Kinder zum Spielen einladen wird.

Der Schilfbereich zur Reinigung des Wassers – noch stehen hier die Schilfpflanzen nur vereinzelt. Foto: Silke Hartenstein

Zwei Pumpen wälzen pro Stunde 120 Kubikmeter Wasser um, das im Filterbereich mit seinem künftigen Schilfgürtel gereinigt wird. Hinter dem Weiher befindet sich die Überflutungszone samt kleiner, mit einem Baum bepflanzter Insel.