Offizielle Einweihung: 200 Besucher sind neugierig auf den sanierten Weiher im Bad Bellinger Kurpark

Rund sechs Jahre dauerte es von den ersten Anträgen der Gemeinde auf Fördermittel bis zur Eröffnung: Nun wurde der sanierte Kurparkweiher in Bad Bellingen offiziell eingeweiht.
47 Jahre alt war das künstlich angelegte Gewässer vor seiner Sanierung. Die Kombination aus technisch veralteten Filteranlagen und den zunehmend heißen, trockenen Sommern setzten dem „Herzstück des Kurparks“ zu, sagte Bürgermeister Carsten Vogelpohl in seiner Eröffnungsrede. Er begrüßte Sachsens Innenminister Armin Schuster, Künstlerin Ria Habets-Buijsse, Reigoldswils ehemaligen Gemeindepräsidenten Werner Schweizer, Ralph Knöller, Geschäftsführer der Firma Brucker Landschaftsbau, Gemeinderäte, Amtsleiter und Chefgärtner der Gemeinde.