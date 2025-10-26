Offizielle Einführung: Bernhard Hartung ist neuer Rektor in Ettenheim

Sieben Jahre wirkt er als Konrektor am August-Ruf-Bildungszentrum – am Freitag ist er offiziell als neuer Schulleiter eingeführt worden.
Neues Denken, neue Ziele, frischen Schwung, Bereicherung des Schullebens – schnell wurde bei der offiziellen Amtseinführung von Bernhard Hartung als neuer Schulleiter des August-Ruf-Bildungszentrums die Freude über die Entscheidung der zuständigen Stellen deutlich. Als Stellvertretender Schulleiter habe er schon sieben Jahre lang, so wurde in allen Gesangs- und Wortbeiträgen deutlich, sein Amtsverständnis gezeigt: Motivator, Teamplayer, lösungsorientierter „Macher“, der Leistung und Menschlichkeit, einen wertschätzenden und fürsorglichen Umgang mit allen am schulischen Leben Beteiligten auf eine Stufe stellt, für den Offenheit und Transparenz der Entscheidungen eine Selbstverständlichkeit darstellt.