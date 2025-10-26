Offizielle Einführung: Bernhard Hartung ist neuer Rektor in Ettenheim

Sieben Jahre wirkt er als Konrektor am August-Ruf-Bildungszentrum – am Freitag ist er offiziell als neuer Schulleiter eingeführt worden.

Neues Denken, neue Ziele, frischen Schwung, Bereicherung des Schullebens – schnell wurde bei der offiziellen Amtseinführung von Bernhard Hartung als neuer Schulleiter des August-Ruf-Bildungszentrums die Freude über die Entscheidung der zuständigen Stellen deutlich. Als Stellvertretender Schulleiter habe er schon sieben Jahre lang, so wurde in allen Gesangs- und Wortbeiträgen deutlich, sein Amtsverständnis gezeigt: Motivator, Teamplayer, lösungsorientierter „Macher“, der Leistung und Menschlichkeit, einen wertschätzenden und fürsorglichen Umgang mit allen am schulischen Leben Beteiligten auf eine Stufe stellt, für den Offenheit und Transparenz der Entscheidungen eine Selbstverständlichkeit darstellt.

Irina Bernhardt und Torben Larocque als Abteilungsleiter brachten die „Freude des Kollegiums“ über die Ernennung Hartungs zum Chef zum Ausdruck und wünschten ihm Energie, Freude und weiterhin die gezeigte Motivationskunst auch in der Hauptverantwortlichkeit für die Schule.

Metz erinnerte an das Vermächtnis des Namensgebers der Schule

Schulamtsdirektorin Barbara Bundschuh hatte in den Amtszeugnissen Hartungs geblättert, in denen ihm früh schon attestiert wurde, ein guter Lehrer zu sein, der den Schülern Zukunft eröffne, für den Leistung und Menschlichkeit gleich wichtig sind.

Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz überbrachte den offiziellen Glückwunsch des Schulträgers an den neuen Leiter der größten städtischen Schule. Die Bildungslandschaft sei in Bewegung, nach wie vor nehme die Schule wichtigen Einfluss auf die Lebensläufe der Heranwachsenden. Metz erinnerte an das Vermächtnis des Namensgebers der Schule, August Ruf, der im Nationalsozialismus für die Werte von Menschlichkeit eingetreten ist.

Frank Woitzik, bisheriger Leiter des Städtischen Gymnasiums, überbrachte die Glückwünsche der Schulen der Stadt und der Nachbargemeinden und zeigte sich überzeugt, dass auch mit Hartung die bisherige gute Zusammenarbeit fortgeführt werden könne.

Die Schülersprecher Khuseyn Bakuev und Mohammad-Tofik Alshab sprachen ihre Überzeugung aus, dass die Ernennung Hartungs zum Schulleiter eine gute Entscheidung sei.

Äußerst kreativ gestaltete das Lehrerkollegium die Begrüßung Hartungs als neuen Chef. Katrin Oswald suchte das Gespräch mit der KI, um sich bestätigt zu sehen, wie Hartung verstehe mit Türen, vor allem offenen, umzugehen. Von viel Beifall der voll besetzten Stadthalle begleitet wagte der neue Schulleiter sodann den Schritt durch die bereitgestellte neue Tür zum Bildungszentrum, ehe er von mehreren Kolleginnen eine Vielzahl von symbolischen, guten Wünschen für sein weiteres Wirken am „BiZ“ in die überreichte Schultüte stecken konnte.

Hartung war von den vielen Würdigungen „sehr bewegt“

In seinen Schlussworten bekannte Hartung, durch die vielfache Würdigung doch „sehr bewegt“ zu sein. Er griff das Bild von der geöffneten Tür und die Wichtigkeit vieler helfender Hände auf und dankte allen Entscheidungsträgern, die ihm die zusätzliche Verantwortung zutrauen. Ausdrücklichen Dank sprach er auch seiner Familie aus, ohne deren Verständnis die Ausübung eines solchen Amtes nicht möglich wäre. Das BiZ sehe er als „eine besondere Schule“ mit einer bereichernden Vielfalt. Gute Schule gelinge nur gemeinsam. Mit „einem tollen Kollegium“ gehe er die Aufgabe zuversichtlich an.

Musik

Herzerfrischend und bemerkenswert, dem durchgängig positiven Charakter dieser Feier angepasst, war die chorischen und solistischen musikalischen Schülerbeiträge unter Leitung der Musiklehrer Stefan Kiefer und Adrian Schaub.