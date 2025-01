Umgang mit Instagram und Co. Abwanderung von Meta ist in Lahr bisher kein Thema

Die geplante Abschaffung von Faktenchecks auf Instagram und Co. in den USA hat zu scharfer Kritik geführt. Das ist auch in der Region zu spüren. Verabschieden von den Meta-Netzwerken will sich zwar kaum jemand – doch Alternativen wie Mastodon gewinnen an Bedeutung.