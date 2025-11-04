Vor vier Wochen niedergestochen, nun als Bürgermeisterin von Herdecke im Ruhrgebiet offiziell im Amt. Iris Stalzer ist frisch vereidigt. Wie tritt sie auf?
Herdecke - Nur vier Wochen nach dem lebensbedrohlichen Messerangriff auf sie ist Kommunalpolitikerin Iris Stalzer als Bürgermeisterin von Herdecke im Ruhrgebiet offiziell in ihr Amt eingeführt worden. Der 7. Oktober sei ein "Tag des Scheiterns und der Verletzlichkeit" für sie gewesen, sagte die SPD-Politikerin in ihrer Antrittsrede. Sie könne den Anforderungen des Amtes dennoch gerecht werden. Zuvor war die 57-Jährige vereidigt worden.