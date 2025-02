Nicole Kienzle, seit Juli 2024 neue Direktorin am Lahrer Amtsgericht, wurde am Freitag offiziell ins Amt eingeführt.

Neben Gästen aus der Justiz, der Anwaltschaft, der Verwaltung und der Polizei kamen zahlreiche Vertreter aus den Kommunen, die zum Bezirk des Amtsgerichts Lahr gehören, zu dem Festakt, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts Offenburg.

Eröffnet wurde die Feier durch eine Begrüßungsrede der am Amtsgericht Lahr tätigen Richterin Julia Froß. In Vertretung aller anwesenden Bürgermeister hieß Lahrs OB Markus Ibert die neue Direktorin willkommen. Der stellvertretende Vorsitzende des Anwaltvereins Offenburg Peter Korn schloss sich dem in seinem Grußwort an.

Die Präsidentin des Landgerichts Getrud Siegfried hob in ihrer Ansprache hervor: „Mit Frau Kienzle hat eine sehr erfahrene und überaus engagierte Juristin die Leitung des Amtsgerichts Lahr übernommen. Ihr Werdegang zeigt eindrucksvoll, dass sie nicht nur über eine außerordentlich hohe fachliche Kompetenz als Richterin verfügt, sondern auch alle persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften besitzt, die für ein so herausforderndes Führungsamt wie das einer Direktorin eines Amtsgerichts erforderlich sind. Ich bin mir sicher, dass das Gericht bei ihr in den besten Händen liegt.“

Kienzle betonte in ihrer Antrittsrede: „In Zeiten hoher Belastung ist es wichtig, dass die Lasten nicht von einigen wenigen getragen werden, sondern von möglichst vielen. Wenn sich jeder nach Kräften einbringt, was auch für mich gilt, wird es für alle leichter.“ Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung mit Gesang und Gitarrenbegleitung durch Jasmin Fels, die hauptamtlich am Amtsgericht Lahr arbeitet.

Kienzle stammt aus Sulz am Neckar. Ihre Laufbahn begann sie 1998 als Rechtsanwältin in Baden-Baden, bevor sie 2003 zur Justiz wechselte.