1 Silas Katompa Mvumpa wird bald auf dem Platz zurückerwartet - in einem Pflichtspiel. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo hat das Comeback von Silas Katompa Mvumpa angekündigt – allerdings noch nicht für diesen Samstag.















Link kopiert

Stuttgart - Neben den Langzeitverletzten, die der VfB Stuttgart schon länger zu beklagen hat, fallen dem Club für das Spiel gegen Arminia Bielefeld diesen Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gleich fünf Spieler aus. Darunter die beiden zuletzt formstarken Marc Kempf und Konstantinos Mavropanos.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Roberto Massimo ist heiß

Trainer Pellegrino konnte dafür aber eine Nachricht verbreiten, die insbesondere den Fans gefallen dürfte, die seit Wochen auf ein entsprechendes Zeichen warten. Das Comeback von Silas Katompa Mvumpa steht bevor.

„Für das Spiel am Wochenende ist er noch keine Option. Er hat noch keine Spielformen mitgemacht. Aber das wird bald soweit sein. Er wird die Länderspielpause nutzen und dann denke ich bereit sein für einen Kurzeinsatz gegen Dortmund“, so Matarazzo. Der Kongolese sei bereits gut unterwegs im Training. „Im Training hat man gesehen: Er lacht, er bringt gute Stimmung auf den Platz. Ich freue mich, dass er wieder dabei ist“, so der Trainer weiter. In der Länderspielpause testet der VfB Stuttgart gegen den FC Zürich – und zwar in Stuttgart am 10. November und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Möglicherweise wird der Offensivspieler da bereits erste Wettkampfpraxis erhalten.