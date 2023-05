1 Der Blick richtet sich wieder nach vorne: Toptalent Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Das 18-Jährige Eigengewächs hat nach gesundheitlichen Problemen wieder zu seiner Form gefunden. Doch zunächst heißt es für ihn: Pauken statt Dribbeln.









Für Laurin Ulrich hat sich der Kurztrip zur Juniorennationalmannschaft des Deutchen Fußball-Bundes (DFB) gelohnt. 80 Minuten lang spielte das Talent des VfB Stuttgart im ersten Test gegen Dänemark – und erzielte ein Tor beim 5:2-Sieg. Die Offensivkraft brachte die U-18-Auswahl von DFB-Trainer Christian Wörns mit dem 1:2-Anschlusstreffer zurück in die Spur, doch an diesem Donnerstag wird der 18-Jährige fehlen, wenn es in Wolfsburg ein zweites Mal gegen die Skandinavier geht.