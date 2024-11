Offensivspieler des VfB Stuttgart: Jamie Leweling fällt verletzt aus

Die Szene hat einen Ausfall befürchten lassen. Jamie Leweling fasste sich in Leverkusen gleich bei seinem ersten Sprint an die Rückseite des linken Oberschenkels. Und nach einer MRT-Untersuchung kommt nun die Bestätigung des VfB Stuttgart. „Der Offensivspieler hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und steht dem VfB vorerst nicht zur Verfügung“, schreibt der Fußball-Bundesligist nach der Rückkehr aus dem Rheinland auf seiner Homepage.

Über die Ausfallzeit macht der VfB keine genauen Angaben. Noch im Laufe der Vorrunde soll Leweling, der beim 0:0 gegen Bayer nach wenigen Minuten vom Platz musste, wieder voll einsatzfähig sein. Ohne den 23-Jährigen fehlt dem Trainer Sebastian Hoeneß nun in den nächsten Spielen einer der Besten. Der Flügelstürmer war bislang in allen Saisonpartien am Ball und katapultierte sich mit seinen starken Leistungen in die Nationalmannschaft.

Dagegen geben die Stuttgarter bei Maximilian Mittelstädt leichte Entwarnung. Der Linksverteidiger hat während der Ligapartie in der Bayarena einen Schlag auf die Wade erhalten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass er Hoeneß am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo in der Champions League zur Verfügung steht.