Offensivmann des VfB Stuttgart: Bilal El Khannouss will jetzt auch bei der WM durchstarten

Amtierender WM-Vierter und Afrika-Cup-Sieger – mit Marokko ist wohl auch bei der WM zu rechnen. Mittendrin: VfB-Profi Bilal El Khannouss.

Die Messlatte liegt hoch für Bilal El Khannouss und seine Teamkollegen: Marokkos Nationalmannschaft will den großen WM-Erfolg von 2022 wiederholen – in Katar erreichte man das Halbfinale. Damals war der heute 22-Jährige noch nicht dabei, nun berief Nationaltrainer Mohamed Ouahbi den Offensivmann des VfB Stuttgart in seinen Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.

Die Marokkaner, die im März nach dem abgebrochenen Finale gegen den Senegal (0:1) am Grünen Tisch zum Afrika-Cup-Sieger ernannt worden waren, setzen zudem auf bekannte Größen wie PSG-Star Achraf Hakimi, Offensivspieler Brahim Diaz von Real Madrid oder den früheren Bayern-Profi Noussair Mazraoui. Marokko trifft bei der WM in Gruppe C auf Rekordweltmeister Brasilien, Schottland und Außenseiter Haiti.

Bilal El Khannouss überzeugt beim VfB

El Khannouss empfahl sich mit starken Auftritten beim VfB für seinen Kaderplatz und womöglich sogar für Startelfeinsätze. Im Sommer 2025 war er zunächst per Leihe von Leicester City zu den Weiß-Roten gewechselt. Nach 30 Pflichtspieleinätzen für den VfB griff für den Club aus Cannstatt die Kaufpflicht – nach Informationen unserer Redaktion waren dafür rund 20 Millionen Euro Ablöse fällig. Der Angreifer hat nun einen Vertrag bis 2030.

„Bilal hat in der abgelaufenen Saison in allen Wettbewerben überzeugende Leistungen im VfB-Trikot gezeigt, darüber hinaus nimmt er in der marokkanischen Nationalmannschaft als junger Spieler eine zentrale Rolle ein“, sagt VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Bilal verfügt schon jetzt über außergewöhnliche fußballerische Fähigkeiten, gleichzeitig sehen wir bei ihm weiteres Entwicklungspotenzial und sind deshalb davon überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist.“

Das sehen sie genauso bei der marokkanischen Nationalmannschaft – mit der El Khannouss bei der WM Großes vorhat.