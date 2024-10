Offensive: Neuer Militäreinsatz Israels im Gazastreifen

2 Israel ist nach eigenen Angaben erneut mit Panzern in den Norden des Gazastreifens vorgerückt. Foto: Tsafrir Abayov/AP/dpa

Israel hat erneut einen Vorstoß mit Bodentruppen in den Norden des Gazastreifens begonnen. Die Hamas habe versucht, sich im Gebiet von Dschabalia neu zu gruppieren, so die Armee.









Tel Aviv/Gaza - Vor dem Jahrestag des Massakers der Hamas und anderer Extremisten in Israel am 7. Oktober hat die israelische Armee erneut eine Bodenoffensive im Norden des Gazastreifens begonnen. Panzerverbände seien seit der Nacht in das Gebiet von Dschabalia im Nordosten des Küstenstreifens vorgerückt, teilte die Armee mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Vonseiten der Hamas gab es zunächst keine Angaben.