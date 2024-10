Offenlage gestartet: Bürger erhalten Einsicht in Offenburger Tunnel-Pläne

Bürger erhalten Einsicht in Offenburger Tunnel-Pläne

1 Der Offenburger Bahntunnel (1) von Nord nach Süd: Zunächst kreuzt die neue Strecke die B 3 südlich von Appenweier (2) und Durbach (3) bei Windschläg. Unter dem Güterbahnhof (4) schwenkt die Trasse nach Westen, verläuft unter dem Burgwaldsee (5) und vorbei am Gewerbegebiet „Hoch 3“ (6). Foto: Deutsche Bahn

Ab dem Jahr 2035 sollen Güterzuge Offenburg unterfahren. Bevor jedoch gegraben wird, dürfen Anwohner bis zum 6. Dezember ihre Einwände einreichen. Eine Info-Stelle in der Innenstadt hilft dabei, sich in den vielen Unterlagen zurecht zu finden.









„Die Planungsunterlagen für den neuen Güterzugtunnel füllen 36 Ordner“, erklärte Offenburgs Baubürgermeister Oliver Martini am Montagmittag bei einem Pressegespräch. 36 Ordner, in die ab sofort auch interessierte Bürger digital Einsicht erhalten. Der Grund: Das Milliarden-Projekt ist nun in die Offenlage gestartet.