Offenhaltung der Landschaft: Projekt: Weidetiere rund um den Belchen mit Wasser versorgen

Die Sanierung der Tränkewasserleitung am Belchen soll Landwirtschaft und Kulturlandschaft bis nach Schönau sichern.
Die Gemeinde Schönenberg modernisiert auf Grundlage der Sanierungsplanung des Biosphärengebiets Schwarzwald die Weidewasserversorgung von der Kaltwasserquelle bis zur oberen Stuhlsebene am Belchen. Damit wird der Ursprung eines weit verzweigten Tränkewassernetzes erneuert, das sich über mehrere Gemeinden bis in die Talebene bei Schönau erstreckt und auch das Belchenhaus versorgt, schreibt das Biosphärengebiet Schwarzwald in einer Pressemitteilung.