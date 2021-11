1 Ohne Anmeldung impfen lassen kann man sich am 27. November. Foto: pixabay

Die fachärztliche Internisten- und Hausarztpraxis Dr. med. Dieter Erath/Dr. med. Lutz F. Lochmann veranstaltet am Samstag, 27. November, einen offenen Impftag. Geplant ist, 100 Dosen zu verimpfen.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Rottweil – Zum Einsatz kommt ein mRNA-Impfstoff. Der offene Impftag findet von 9 bis 15 Uhr in den Praxisräumen in der Königstraße 27 statt und richtet sich an alle ab zwölf Jahren, die eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung möchten. Es muss kein Termin vereinbart werden.

Wer sich zum ersten Mal gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, sollte sich zuvor den auf der Homepage der Gemeinschaftspraxis hinterlegten Aufklärungs- sowie Anamnesebogen herunterladen und nach Möglichkeit ausfüllen.

"Wir planen auch an den nachfolgenden Samstagen offene Impftage für die Bevölkerung", betont Lutz Lochmann. Da das Impfzentrum in Rottweil bislang nicht wieder in Betrieb genommen wurde, obliege den niedergelassenen Ärzten der Impfauftrag. "Diesen nehmen wir mit dem offenen Impftag am Samstag wahr", so Lochmann. Auch die Kassenärztliche Vereinigung fordere nun zu solchen erweiterten Impftagen auf, wenngleich dies einen zusätzlichen Kraftakt für die Praxen und deren Personal bedeute.

Was die Booster-Impfung anbelangt, erklärt Lochmann: "Wir impfen gemäß der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Das bedeutet, die sogenannte Booster-Impfung erfolgt bei Erwachsenen etwa sechs Monate nach der Zweitimpfung."