Offenes Angebot: Das Café „Alte Post“ zieht um

Das Café „Alte Post“ ist in Wyhlen ein paar Häuser weitergezogen und hat nun einen offiziellen Träger gefunden: die Bürgerstiftung Grenzach-Wyhlen.
Seit drei Jahren bietet das Café „Alte Post“ in Wyhlen eine niederschwellige Gelegenheit, sich bei Kaffee und Kuchen mit anderen Menschen zu treffen und sie kennenzulernen. Gestartet hat die neunköpfige Gruppe im Familientreff „Alte Post“ – daher der Name – an der Ecke Abtsmatten/Eisenbahnstraße auf Anregung von Seniorenreferentin Sonja Steffen. Weitere Personen helfen durch das Backen von Kuchen. Mit dem Neubezug des Seniorenbüros in der Eisenbahnstraße 18 zieht nun auch das Café ein paar Häuser weiter.